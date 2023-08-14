聯準會何時啟動降息？高盛給預測

美國通膨逐步降溫，高盛經濟學家預估，聯準會將於明年6月底開始降息，之後將以每季1碼的速度調降基準利率。

高盛經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）以及梅里克（David Mericle）於13日發布報告指出，一旦美國的通膨率接近2%目標，預期聯準會將會開始降息，從當前偏向收緊的利率水平逐漸邁向正常化，高盛團隊預估，聯準會將會自明年第二季開始降息。

根據美國勞工部上周公布的數據，7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.2%高於6月的3%，也是去年7月起首度反彈，不過仍低於市場預期的3.3%，剔除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增率從4.8%降至4.7%，符合市場預期。

目前市場普遍預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）將會在9月例會上決議暫停升息，而11月時便會宣布核心通膨已顯著趨緩，不須再升息。高盛經濟學家在報告中表示，利率正常化的步伐料不會急促，也不迫切，預計聯準會將會以每次降1碼的步伐，逐步採取行動，最終會使利率水平穩定在3%至3.25%的區間。

（工商時報 呂佳恩）

高盛預估 Fed明年第二季開始降息

外媒報導，投資銀行高盛（Goldman Sachs）經濟學家近日預估，美國聯準會（Fed）將於明年6月底開始調降利率，並從那時起開始按季逐步降息。

高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）與梅里克（David Mericle）周日（13日）在一份報告裡寫道：「一旦通膨接近Fed設定的目標，他們便會讓利率政策走向正常化。」

高盛團隊如今預估，Fed將於2024年第二季開始降息。Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）9月預估將跳過一次升息，並在11月會議上得出「核心通膨趨勢已放緩，程度足以令最後一次升息變得不必要」的結論。

高盛預估，Fed將以每季降息1碼的步伐行動，最終將利率水平維持在3％～3.25％區間。

（工商時報 鄭勝得）

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