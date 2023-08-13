油價連漲七周 創逾一年最長紀錄

受到全球需求創紀錄、供應吃緊影響，國際油價上周連七周上漲，改寫2022年以來最長連漲紀錄。國際能源總署（IEA）表示，產油國聯盟OPEC+維持現行減產步調可能令石油庫存減少，進一步推高油價。摩根大通銀行更預測，國際油價9月時可能攀抵90美元。

紐約期油11日收在每桶83.19美元，倫敦布蘭特期油每桶報86.81美元，國際兩大油市指標上周漲幅達0.5％。布蘭特期油上次連漲七周已經是在2022年1月至2月，亦即俄羅斯入侵烏克蘭之前。

IEA近日發布月報指出，全球石油需求6月達到創紀錄的每日1.03億桶，且在中國強勁消費支持下，8月份可能進一步攀升。

在供給方面，隨著沙烏地阿拉伯實施自願額外減產行動，7月份OPEC+石油供應量下滑120萬桶至每日5,070萬桶，創下近兩年來最低水平。IEA表示，若OPEC+維持現行減產目標，第三季石油庫存可能每日減少220萬桶，第四季減少120萬桶，而這可能促使油價升高。

報導稱，先前在今年6月開會時，約占全球原油供應的4成的OPEC+便已同意將現行減產措施延長至2024年。

IEA報告指出，「OPEC+加大減產行動、總體經濟預期改善與全球石油需求創高」，這些都是推動油價走高的因素。外匯交易平台安達（OANDA）分析師厄拉姆（Craig Erlam）附和表示，石油供應減少與經濟前景改善令石油投資人轉趨樂觀。

IEA與石油輸出國家組織（OPEC）對於今年全球石油需求成長預估相差並不大。IEA預測，在夏季航空旅行高峰、發電用油增加與中國石化活動暴增的推動下，2023年每日需求將增加220萬桶。OPEC則預估，今年每日全球石油需求將增加244萬桶，與先前預測持平。該組織同時表示，今年下半年石油市場前景看起來穩健。

IEA表示，今年全球石油平均需求量將達到每日1.022億桶，其中中國將占增幅的7成以上，儘管外界對於這個全球石油消費大國的經濟狀況普遍感到擔憂。

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