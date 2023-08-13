輝達急殺 創近一年最大單周跌幅

今年在生成式AI熱潮帶動下，領頭羊輝達（Nvidia）股價狂飆，但由於漲勢過急過猛，也引發部分投資人開始懷疑AI是否已經重現2000年網路泡沫化，導致輝達股價過去一周重摔8.56％，創下2022年9月2日以來最大單周跌幅。

AI霸主輝達今年來股價瘋漲超過180％，同時間科技股為主的那斯達克指數上漲超過30％，標普500指數漲幅為16％。對部分投資人來說，美國市值第五大企業輝達的股價飆高，已不能只歸咎於投機熱炒作。輝達在主要指數占的權重高，一般散戶無論是不是AI信徒，都會被它狂飆的走勢牽著走。

Sparkline Capital創辦人兼投資長Kai Wu指出，AI是當紅炸子雞，有投資人不惜代價都要搶買相關股票，有的人卻敲警鐘，提醒AI熱終將以淚水收場。他說:「投資人可從創新驅動的成長股受益，但得小心避免過度追高。」

搭上AI順風車的還有臉書母公司Meta Platforms及亞馬遜，這兩大科技巨頭股價今年各自大漲154％和65％。而微軟作為聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的幕後金主，今年股價也上漲35％。

然而，AI概念股瘋狂上漲，作為推升美股主力有很長一段時間，引發漲勢過度集中的擔憂。道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，目前標普指數市值前十大成分股的占比超過三分之一，今年初只占27％，而2000年還不到25％。

投資人押寶AI產業的獲利前景而瘋搶相關股票，Weiss Multi-Strategy Advisers副投資長愛德華茲（Mike Edwards）表示，現今美股與2000年網路泡沫最雷同的地方，就是資金多往AI概念股跑。數據商FactSet資料顯示，輝達過去12個月的股價營收比達41倍，而同期的標普指數僅2.4倍。

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