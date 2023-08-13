超越長期霸榜的希臘 陸成為最大船東國

據每日經濟新聞報導，透過航運及海工研究諮詢公司克拉克森（Clarksons Research）最新研究數據顯示，按總噸位計算，大陸已正式超過長期霸榜的希臘，成為世界最大船東國，持有的船隊規模已達到2.492億總噸（GT）、市占率15.9％，且船隊價值約為1,800億美元，整體已略高於希臘船東的2.490億GT、市占率15.8％、1,630億美元。

長期以來，擁有眾多知名船王以及船東公司的希臘一直是世界最大的船東國。而根據克拉克森研究最新資料顯示，按總噸位計，目前大陸已經以微弱優勢超過希臘成為了世界最大的船東國。

21世紀初，日本是按總噸位計的最大船東國，隨後希臘在2013年超過了日本排名第一。從2015年開始，大陸船東所擁有的船隊規模增長強勁，尤其是乾散貨船隊和集裝箱船隊的規模增長最為突出，在2018年超越日本之後，開始追趕希臘。

克拉克森研究公司分析師斯蒂芬•戈登表示，因為有著強大的貨運規模、強大的造船業以及日益活躍的金融業，大陸的船隊規模提升並不令人奇怪。

根據克拉克森的資料顯示，截至目前大陸船東持有的船隊規模已經達到了2.492億總噸（GT），市占率為15.9％，同時船隊價值約為1,800億美元）略高於希臘船東的2.490億GT、市佔率15.8％、船隊價值約為1,630億美元。同時排名第三的日本則為1.810億GT，隨後是南韓與美國的約6,600萬GT。

（旺報 吳泓勳）

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