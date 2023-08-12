電影當轉型敲門磚 克萊茲推智財公司

美泰兒（Mattel）與好萊塢導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）合作的電影《芭比》風靡全球，讓執行長克萊茲（Ynon Kreiz）確信美泰兒將成為人才磁鐵，未來藉由更多創意合作來增進旗下玩具品牌價值，最終讓美泰兒轉型為智慧財產公司。

7月21日電影《芭比》上映後立刻奪下今年來全球電影上映首周末票房冠軍，在美國締造1.55億美元首周末票房，海外票房也有1.82億美元，激勵美泰兒股價上漲。

如此亮眼的票房成績早在克萊茲意料之中，但他心中的目標不僅止於此。他在近日接受CNBC新聞台專訪時表示：「我們要做的不只是拍一部電影，而是創造一個別具代表性的文化時刻。我們想要一個與眾不同、獨特、脫穎而出的作品。我們非常高興能和葛莉塔潔薇這位本世代最多產的創作者合作，透過她對芭比的當代詮釋來創作。」

《紐約客》雜誌曾報導，美泰兒過去以旗下玩具為主題製作的電影多半由公司高層主導劇本走向，但這次美泰兒與葛莉塔潔薇合作卻改變作風，充分給予導演自由發揮空間。克萊茲表示：「我完全信任葛莉塔潔薇的創作想法。」葛莉塔潔薇也沒讓他失望，透過電影賦予芭比全新的品牌形象，再搭配美泰兒多年的行銷經驗，估計電影周邊效應將讓美泰兒在今年年終購物季大賺一筆。

在克萊茲親自操刀之下，美泰兒已和超過165家合作夥伴簽約推出電影《芭比》周邊商品，不僅各大服飾品牌爭相推出芭比粉紅服飾，就連漢堡王也推出一款粉紅醬料漢堡。

克萊茲表示美泰兒了解如何宣揚品牌文化，而電影只是其中一個媒介。他表示美泰兒還有另外14部玩具品牌電影正籌備中，終極目標是讓創業78年的美泰兒從傳統玩具製造商轉型為智慧財產公司，以品牌授權金為主要營收來源。克萊茲表示對美泰兒來說消費者不只是消費者，而是品牌粉絲，因此旗下玩具的品牌形象與價值比什麼都來得重要。

2018年克萊茲加入美泰兒時，公司業績正在走下坡。在他接任執行長之前，美泰兒已在6年內歷經4任執行長都無法扭轉乾坤，而他上任不久又爆發全球疫情，使他背負沉重壓力。克萊茲上任後先是努力節約，透過裁員及其他措施在3年內為公司省下10億美元成本，再來就是開拓營收來源，讓美泰兒跨足時尚及電玩遊戲產業，甚至還搭上非同質化代幣（NFT）熱潮。

克萊茲力求轉型的策略在疫情過後更顯重要，因為高通膨衝擊全球消費者的購買力，導致零售商玩具庫存難消。今年第二季（4至6月）美泰兒營收年減12％至10.9億美元，調整後EPS 0.10美元也較去年同期銳減44％。

但美泰兒將全年EPS預估範圍維持在1.10至1.20美元，預期電影《芭比》周邊效應將對下半年營收帶來實質影響。

Stifel Financial分析師可朗（Drew Crum）估電影《芭比》將在今年為美泰兒帶進1億美元營收，其中約7,500萬美元來自玩具，1,300萬美元來自產品授權，1,100萬美元來自電影。