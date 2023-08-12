AI概念股狂飆 專家示警泡沫化風險

投資人樂觀看好AI將推動獲利的潛力，帶動AI概念股狂飆，但晨星投資管理公司投資長庫柏（Mike Coop）示警，投資人對於預測AI長期影響力的能力過於自信。

儘管美股本月略有拉回，但科技股雲集的那斯達克指數今年來仍累漲計大漲逾30％，同期標普500指數上升16％。AI概念股漲勢又格外凌勵，輝達股價飆漲180％，臉書母公司Meta躥升151％。

由於美股漲幅集中在少數幾檔大型科技股，部分分析師示警泡沫可能正在形成。晨星將近期的市場狀況與1999年網路泡沫相比較，庫柏指出，與前次不同的是，現在市場聚焦的的企業都是擁有競爭優勢、成立多年的科技巨頭。

庫柏表示，「晨星的研究顯示，今年表現出色的企業皆擁有某種形式的護城河、有獲利，和可持續的競爭優勢，反觀1999年則有許多投機企業，可以說現在的基礎更穩固。」

儘管如此，庫柏指出，「AI概念股股價飛漲，讓我們認為投資人對於自身預測AI影響力的能力太有自信。」他同時強調投資組合多元化和維持「估值意識」的重要性。

股價飆漲讓輝達市值跨越兆美元大關，成為美國市值五哥，僅次於蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜。輝達創辦人暨執行長黃仁勳的身家也跟著水漲船高，達到380億美元，躋身全球第33大富豪。

輝達預計8月稍晚公布上季業績，分析師預期營收將達110.8億美元，年增65％，高於該公司財測預估的110億美元。

輝達今年股價漲幅已相當亮眼，10年報酬率更為可觀，高達11,170％，同期特斯拉漲幅為2,279％。

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