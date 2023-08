美元地位岌岌可危? 45國家想加入金磚集團

金磚國家峰會即將於本月22日(二)展開,根據最新的消息,想要加入金磚集團(BRICS)的國家增加到45國,其中表示有興趣並且正式提交加入金磚集團申請的新成員是巴勒斯坦。報導稱,越來越多的國家對美元以及美國對全球金融的控制表示不滿。因此,金磚集團利用這種不滿,說服其他國家拋棄美元,改使用本國貨幣進行貿易結算。

Percentage contribution of the #G7 countries and #BRICS to the world economy by years.

1992: BRICS – 16.45%, G7 – 45.80%

2002: BRICS – 19.34%, G7 – 42.34%

2012: BRICS – 28.28%, G7 – 32.82%

2022: BRICS – 31.67%, G7 – 30.31%

Forecast-2028: BRICS-33.65%, G7-27.77%

