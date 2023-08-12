美元地位岌岌可危? 45國家想加入金磚集團

金磚國家峰會即將於本月22日（二）展開，根據最新的消息，想要加入金磚集團（BRICS）的國家增加到45國，其中表示有興趣並且正式提交加入金磚集團申請的新成員是巴勒斯坦。報導稱，越來越多的國家對美元以及美國對全球金融的控制表示不滿。因此，金磚集團利用這種不滿，說服其他國家拋棄美元，改使用本國貨幣進行貿易結算。

Percentage contribution of the #G7 countries and #BRICS to the world economy by years.

1992: BRICS – 16.45%, G7 – 45.80%

2002: BRICS – 19.34%, G7 – 42.34%

2012: BRICS – 28.28%, G7 – 32.82%

2022: BRICS – 31.67%, G7 – 30.31%

Forecast-2028: BRICS-33.65%, G7-27.77%

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據專業區塊鏈媒體《比特時報》（Bittimes）11日報導，金磚國家集團成功說服了其他國家在跨境交易中改採本國貨幣，淡化美元的地位。巴基斯坦、伊朗、伊拉克以及東協（ASEAN）正在拋棄美元，並努力推廣本地貨幣進行貿易。

目前共有23個國家正式申請加入金磚國家集團。另外22個國家表示有意加入該集團，但尚未提交正式申請。這意味著45個國家有意願加入。

已正式申請加入金磚國家集團的23個國家包括阿爾及利亞、阿根廷、孟加拉、巴林、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、埃及、衣索比亞、洪都拉斯、印尼、伊朗、哈薩克、科威特、摩洛哥、奈及利亞、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、泰國、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉和越南。

這樣的發展趨勢，將使美元面臨風險，不過金磚國家是否擴大的決定尚待成員國在即將到來的南非約翰尼斯堡峰會上共同決議，南非駐亞洲暨金磚5國大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）還表示蘇克拉爾透露南非已向69位領袖發出峰會邀請，其中包含所有非洲國家元首和來自全球南方（Global South）的關鍵領袖。然而，他強調沒有邀請任何西方國家。

文章來源：45 Countries Prepare To Join BRICS Weeks Before Summit

（中時新聞網 張威翔）

全球85％人口站出來 美貴金屬交易所:美元慘了！

美國貴金屬交易所總裁表示，越來越多國家對美元及美國的全球金融政策表示不滿。這種不滿正好與金磚國家聯盟（BRICS）在國際貿易中發起「去美元化」（De-Dollarisation）浪潮。對美國霸權的不滿恰好與金磚國家峰會同步，各國正在尋找美元以外的替代方案，而這個趨勢和國家所代表的地球人口，將近85%，意思即全球這麼多的人口可能會「同時」脫離美元影響力範圍。

據區塊鏈統計資訊網Coinmarketcap.com 12日報導，美國貴金屬交易所Miles Franklin總裁謝赫特曼（Andy Schectman）表示，有45個國家表示有興趣加入金磚國家聯盟。其中23個國家已正式提交申請，另外22個國家則表達了加入意願。

如果金磚國決定納入這些國家。那麼美元可能會在跨境交易中被摒棄。舍赫特曼認為，沙烏地阿拉伯是一個重要的角色，可以帶動其他國家改採本國貨幣來採購石油。

謝赫特曼強調，如果他們加入金磚國家聯盟，最終將有全球85%的人口能夠不再依賴美元。「這些國家聚集在一起，共同努力擺脫西方霸權的束縛。我視沙特阿拉伯為打破美元主導地位和美元霸權的關鍵。」

根據謝赫特曼的說法，如果金磚國家、上海合作組織（SCO）、東協（ASEAN）和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）等所有團體都放棄美元，那就代表全球85%人口放棄使用美元。

「如果將一帶一路、金磚國家、上海合作組織和歐亞經濟聯盟（EAEU）聚合在一起，這是一個非常重大的事情，」他指出。本報先前報導，上述組織都在推動本國貨幣交易，而近期更傳出上海合作組織可能會和金磚國家整合。

他總結說：「上海合作組織是全球最大的區域軍事和金融組織，代表著大約60%的歐亞大陸面積40%的全球GDP。」

文章來源：BRICS: 85% of The World’s Population Ready Ditch U.S. Dollar

（ 中時新聞網 張威翔）

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