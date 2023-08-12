不只電動車?! 專家曝美想殲滅陸2領域發展

美國總統拜登近日簽署行政命令，將禁止或限制該國在大陸的半導體和微電子、量子IT技術和某些AI系統等三大科技領域進行新的投資。對此，資深媒體人吳子嘉11日在節目《關鍵時刻》直言，拜登真正要打擊的目標，其實是大陸的量子跟AI系統的軍事科技發展；且拜登政府還有更惡劣的一點，檢視盟友有沒有跟進美方一起封鎖。

外界認為，美方擴大打擊大陸先進科技發展，主要是瞄準電動車產業。但吳子嘉認為，對決電動車，大陸優勢遠勝美國，實際上這只是美國的期待值。不過吳也強調，封鎖清單中量子運算跟AI才是最可怕的，因為這兩項科技絕大多數是應用在軍事中，量子運算就是超級電腦，多使用在太空戰當中，在商業用途相當少見，也是大陸當前最想要彎道超車的領域；至於生成式ai更不用提，軍事上有很大的前景。

吳子嘉接著提到，雖然美國共和黨認為拜登打擊的產業面還不夠大，但實際上根據白宮國家安全顧問蘇利文提出的「小院高牆概念」，拜登政府現在就是鎖定中國的軍事科技範圍，一次要殲滅掉，用高度專業的火力打特定的定點，且英國也很快跟進，「美國還有更惡劣的一點，現在還在檢視盟國的態度」。

至於各界都認為拜登是把矛頭指向電動車產業。吳子嘉表示，那是因為拜登的對陸限制，電動車剛好是下一個世代的決戰產業，因為其自駕部分囊擴了衛星、量子運算、ai、先進半導體等最新技術。

（中時新聞網 于川）

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