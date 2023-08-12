這位專家鐵口直斷 美股下半年還會飆新高

今年稍早時，有許多經濟學家和投資機構都預測，美國經濟會出現衰退和硬著陸。但是現在有許多專家不是那樣認為。

賓州大學華頓學院(Wharton)金融學的退休教授Jeremy Siegel認為，股市即將再創高峰，他說：「我認為這種(上升)趨勢不會很快停止，股市正在走向新高」。

除了Siegel，美國銀行(BOA)最近還預測，標普指數今年可能再飆高。這也就是為何有些人說，華爾街的情緒，正從悲觀轉向樂觀。

Siegel認為，市場情緒正受到基本面的推動。他說：「這是一個非常強勁的市場」。「通膨率降低，經濟走強，企業良好的財測指引和豐厚的獲利，現在有什麼能阻止這個市場呢」。

他進一步指出，近期經濟資料和獲利業績的強勁程度，在他看來都令人驚訝。「我不知道有誰以前會認為，今年上半GDP成長率會超過2%，就連聯準會此前的預測，也遠低於這個數字」。

事實確是如此，以聯邦政府公布的實際數據來看，如Siegel所言，今年第一季GDP增長2%，第二季為2.4%。

有鑑於該總體觀經濟指標的強勁，以及通膨在6月和7月放緩至約3%，多年來的新低水準，Siegle表示，沒有理由相信股市的強勁增長趨勢會減弱。「我不認為目前的估值是可怕的」。

雖然如此，但還是有其他專家認為，現在的股票估值是相當可怕的，或者投資人至少應該保持謹慎。

全球最大公開交易對沖基金Man集團財務長Antoine Forterre說，目前的市場環境讓他想起了某個卡通的一位人物，他在空中奔跑，你不知道他是否會墜毀，或是用降落傘下來。

他說，最重要的關鍵是：「不確定性」。

據舊金山聯準會的資料，梅西百貨(Macy)和好市多(Costco)等零售商提出預測，消費支出會下降；同時之間，美國人在很大程度上，已經消耗了新冠疫情時期的過剩儲蓄。因此，儘管今年上半的數據很強勁，但是下半年形勢可能會突然逆轉。

（時報資訊 張朝欽）