日本上季經濟料增3.1％ 呈現連3季擴張

日本即將於8月15日公布上季（4到6月）國內生產毛額（GDP），分析師預料，儘管全球需求趨緩，但該國出口仍具活力，挹注經濟呈現連續3季擴張。

根據路透調查分析師預估值，日本第二季GDP換算成年率較前一季成長3.1％，增幅高於第一季的2.7％。若與前一季相比，日本上季GDP預料季增0.8％。

三菱日聯（Mitsubishi UFJ）研究顧問經濟學家小林真一郎（Shinichiro Kobayashi）表示：「這項數據將反映日經濟正溫和復甦，消費力與資本支出依舊維持動能。」

日本經濟持續擴張，對日銀來說無疑是好消息，有助於該央行朝向緩慢撤出龐大刺激政策前進。日銀甫於7月底宣布放寬控制長期利率的立場。

路透調查指出，外部需求繼前一季使GDP成長率減少0.3個百分點後，上季料將成長率增加0.9個百分點，第二季資本支出預料增長0.4％，增幅低於前一季的1.4％，民間消費成長率由前一季的0.5％放緩至0.1％。

法國巴黎銀行首席日本經濟學家河野龍太郎（Ryutaro Kono）指出，消費力一直在復甦，主要因為重啟經濟後服務業景氣回溫。不過通膨攀高也會對民間薪資造成衝擊，壓抑復甦力道。

另一項值得關注的數據即為18日公布的消費者物價指數（CPI），外界可藉此觀察日本通膨情況。根據17位經濟學家預估中值，不計生鮮食品、但計入能源的核心CPI可能年增3.1％，低於6月的3.3％，並寫下4個月最低。核心CPI在今年1月升抵4.2％的41年高點，此後即在3.1到3.4％之間徘徊。