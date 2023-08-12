通膨高於預期 美股漲跌互見 輝達重挫

美國7月的生產者物價指數（PPI）漲幅超過預期，顯示通膨再度升溫，恐致使聯準會官員繼續維持鷹派立場，升息擔憂重現。PPI數據公布後，美債十年期殖利率創一周新高，科技股大跌，輝達重摔超過3.6%。美股主要指數也多震盪收黑。

道瓊工業指數上漲105.25點，或0.30%，以35,281.40點作收；標準普爾500指數下跌4.78點，或0.11%，收4,464.05點；那斯達克指數下跌93.14點，或0.68%，收13,644.85點；費城半導體指數下滑82.472點，或 2.29 %，收3,514.546點。

本周主要指數大多繼續累跌，但跌幅不及上周，道瓊工業指數本周反彈，周升0.6%，標普和那斯達克指數本周分別下跌約0.3%和1.9%，連兩周累跌，那指更是七個月來首次兩周連跌。

數據方面， 美國勞工部統計局11日公布7月生產者物價指數（PPI）年增0.8％、較前月修正後的0.2％大幅加速。另外月增率則為0.3％，也創下今年1月來最大增幅。鑒於美國躉售通膨再度升溫，扭轉先前長達一年降溫趨勢，引發外界擔憂美國通膨恐將死灰復燃，美股11日開盤下跌，美元指數持續走高。

LPL金融公司全球策略師柯斯比（Quincy Krosby）表示，躉售物價漲幅加快，凸顯聯準會（Fed）在對抗通膨一役上仍未取得勝利。他還指出，最新發布的通膨相關數據將助長Fed鷹派勢力，強化他們力挺在9月升息的立場。

政經方面，市場仍在觀望兩位聯準會官員在週四發表的鷹派發言。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）10日指出，雖然通膨朝正確方向前進，但水位依舊偏高，要重返2％通膨目標，Fed仍須加把勁。

另一方面，首創「金磚四國」一詞的前高盛首席經濟學家歐尼爾（Jim O”Neill），針對通膨和利率提出個人觀點。他說即便通膨退燒，全球各大經濟體央行仍須將利率維持在5％附近，且時間要比市場預期的還久。

縱使有關升息循環步入尾聲的揣測此起彼落，央行決策者大多否認降息在即的預測，歐尼爾也認同，離降息還有很長一段距離。

（工商時報 陳彥綺、吳慧珍、蕭麗君）

7月PPI意外沒降溫 美科技股挫 費半跌近2.3％最慘

除道瓊以外，美股主要指數周五皆下挫，標普和那斯達克更為連續第二周的下跌，費半周五大跌2.29%。此前美國公布生產者價格指數(PPI)高於預期，顯示通膨熱度未消退，推進美債殖利率的走高，利率敏感的大型成長股下挫，台積電ADR並且下挫2.96%。

在本周，道瓊上漲0.6%。那指跌1.9%，並為連兩周下挫。標普跌0.3%。

美國七月PPI為年增0.8%，高於六月的0.2%，並且高於經濟學家的預期。

儘管交易員普遍預計，聯準會在今年剩餘時間不會收緊信貸，但對聯準會不會在9月加息的押注，已從之前的90%，PPI資料公布後即下滑至88.5%。

Ameriprise金融的私人財富顧問Jason Betz表示：「最近幾天，我們看到一些重大的新聞和數據公布，但市場卻選擇了橫盤整理，這告訴我們，市場已經將一切反映在定價中，並沒有被任何的驚喜或不愉快所影響」。

周五，與短期利率預期一致的兩年期美國國債殖利率攀升至4.88%。

受此影響，一些成長型的大型科技股承壓，因為高利率可能會放慢經濟成長速度，削弱這些公司實現成長預期的能力，而這些成長預期已讓它們的估值偏高。

特斯拉、Meta、微軟皆下跌在0.6%至1.3%之間。

輝達下跌3.6%。半導體指數承壓，下跌2.3%，並為連4跌。

Ameriprise的Betz說：「有鑑於科技股至今的走勢，很難不去做一些獲利了結。時間將證明我們在這方面的判斷是否正確」。

在標普的分類中，醫療股和能源股漲勢明顯；而這兩者都是今年表現最差的類股，儘管能源股已經連7漲。

阿里巴巴和京東在美上市的股票分別下跌3.5%和5.3%，原因是中國最新的刺激措施，令投資人失望，而最新資料顯示，中國在後疫情時期的復甦，正失去動力。

★四大指數

美股道瓊上漲105.25點或0.30%，收35,281.40點。

NASDAQ下跌76.18點或0.56%，收13,644.85點。

S&P500下跌4.78點或0.11%，收4,464.05點。

費城半導體下跌82.47點或2.29%，收3,514.55點。

★11大類股

能源類股(SPNY)漲1.56% 醫療類股(SPXHC)漲0.57%

公用事業類股(SPLRCU)漲0.51% 金融類股(SPSY)漲0.21%

房地產類股(SPLRCREC)漲0.19% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.19%

工業類股(SPLRCI)漲0.10% 原物料類股(SPLRCM)跌0.27%

非必需消費類股(SPLRCD)跌0.28% 通訊服務類股(SPLRCL)跌0.48%

科技類股(SPLRCT)跌0.88%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.59%，收321.01美元。

蘋果(AAPL)上漲0.03%，收177.79美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.11%，收138.41美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收129.56美元。

特斯拉(TSLA)下跌1.10%，收242.65美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌1.34%，收301.64美元。

蘋果(AAPL)上漲0.03%，收177.79美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.11%，收138.41美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收129.56美元。

網飛(NFLX)下跌1.93%，收421.66美元。

3.其它焦點股

思科(CSCO)上漲0.79%，收53.79美元。

英特爾(INTC)上漲0.61%，收34.89美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.06%，收113.06美元。

蘋果(AAPL)上漲0.03%，收177.79美元。

IBM(IBM)下跌0.09%，收143.12美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收129.56美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.11%，收138.41美元。

微軟(MSFT)下跌0.59%，收321.01美元。

德州儀器(TXN)下跌0.81%，收166.20美元。

高通(QCOM)下跌0.86%，收114.61美元。

特斯拉(TSLA)下跌1.10%，收242.65美元。

Meta(Meta)下跌1.34%，收301.64美元。

美光(MU)下跌1.64%，收64.37美元。

超微(AMD)下跌2.41%，收107.57美元。

輝達(NVDA)下跌3.62%，收408.55美元。

恩智浦(NXPI)下跌3.67%，收204.20美元。

應用材料(AMAT)下跌4.00%，收138.83美元。

★台股 ADR

台積電下跌2.81美元或2.96%，收91.99美元，換算台股價格為585.02元。

聯電下跌0.11美元或1.55%，收6.98美元，換算台股價格為44.39元。

日月光下跌0.15美元或1.97%，收7.48美元，換算台股價格為118.92元。

中華電信上漲0.06美元或0.16%，收37.12美元，換算台股價格為118.03元。

（時報資訊 財經內容中心）

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