衰退、通膨炒膩了?分析師:美股再漲要有它

隨著與通膨有關的擔憂緩解，美股在今年想要進一步走高可能需要新題材點火。

根據周四公布通膨報告，美國7月消費者物價指數（CPI）年漲3.2%，雖然較6月的年漲3%略為加速，但低於市場預估的年漲3.3%，也較一年前同期觸及的40年高點大幅回落，再度印證或許美國正迎來「金髮女孩」（Goldilocks）的美好景況：通膨在放緩，同時經濟增長仍具韌性。這樣樂觀的看法已經擄獲原本看空的投資人，並為風險資產市場帶來提振。

儘管近來惠譽調降美國3A頂級信評和中國經濟數據不佳導致美股在8月初陷入震盪，但受惠於美國經濟與就業展現韌性、企業獲利穩健、通膨持續降溫、聯準會升息可能即將進入尾聲，以及AI狂熱帶動科技和晶片股大漲等因素，今年以來標普500指數仍然上漲了近17%，那斯達克指數更飆漲約31%。

展望美股後市，由於操盤手普遍押注聯準會今年不太可能再次升息，以及對美國經濟可能陷入衰退的擔憂消退，因此持續改善的通膨情勢可能無法再扮演推動股價上漲的催化劑。且隨著殖利率走高使債券變得更具吸引力、股票估值已經過高，以及投資人的股票部位已經遠超出年初水準，美股可能更難以延續最近的升勢。

Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，最新的CPI報告帶來好消息，但我認為標普500指數的估值已充分反映。基於現在股票來到的價位，他們需要「降息」這樣的利多才能維持上漲動能。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示，近幾個月來，每次的CPI報告都沒有對市場造成「實質且持久」的影響，我想這是因為通膨危機期已經結束，且已經有幾個月了。

也有一些分析師認為7月CPI數據雖然令人振奮，但還不足以讓聯準會果決地放棄進一步升息。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周四表示，CPI數據大致符合預期，但這不代表對抗通膨的戰爭已經取得勝利。雖然最近的通膨數據持續朝著正確的方向發展，但在她放心覺得央行做得已經足夠了之前，她認為還需要取得更多進展，聯準會仍將致力於使通膨回落到2%目標。

Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，7月的CPI報告顯然對市場有利，但就整體情況來看，聯準會還不會退場。他表示，7月總體CPI年漲3.2%，仍然高於聯準會設定的2%目標。

美股估值已高亦令市場轉趨謹慎，根據Refinitiv Datastream，標普500指數的預期本益比已經升至19倍，遠高於長期平均值15.6倍。

與債券相比，這降低了投資股票的吸引力。美國10年期指標公債殖利率漲破4%，6個月期債息更高達約5.5%。與此同時，股票風險溢價（equity risk premium,股票投資報酬率超出無風險政府公債報酬率的部分）在今年大部分時間都在縮水，本周更跌至約十多年來新低。

惡名昭彰的「8月魔咒」和「9月魔咒」效應也不容忽視，根據CFRA Research，自1945年以來，標普500指數在8月份的平均報酬率排名第三低，值得注意的是，9月份的報酬率是最差的。

Stifel股票策略師Barry Bannister也認為美股很難進一步走高，他在周三發布的報告中表示，今年下半年標普500指數可能陷入「橫盤整理」格局，到2023年底估將來到4,400點，較周三收盤價跌約 1.5%，「這一波反彈是基於美國經濟今年不會衰退的樂觀預期，但我們認為它已經結束」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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