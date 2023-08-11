拜登稱陸「定時炸彈」 憂2問題威脅全球

美國總統拜登（Joe Biden）10日出席活動時表示，中國因面臨經濟與人口挑戰，已然成為會威脅到全球其他地區的「定時炸彈」。

拜登周四赴猶他州（Park City）帕克城（Park City）出席募款活動，他在活動上指出，中國因經濟成長放緩、退休年齡人口數超過勞動年齡人口數，已經陷入了困境，而這之所以會是負面消息，乃是因為「當壞人遇到問題時，他們就會做壞事」，因此經濟問題使中國成為了一顆「定時炸彈」。

根據統計數據，中國7月消費者指數年增率出現2年多來首度下滑，生產者物價指數也連續10個月負成長，顯示經濟陷入通貨緊縮狀態，與他國對抗通膨的情況形成鮮明對比。

不過拜登也在周四的活動上表示，他無意傷害中國，並希望與中國建立理性的關係。

拜登今年6月赴加州出席募款活動時的發言亦曾引起風波，他當時以「獨裁者」稱呼習近平，引發中方不滿，稱這是「公開的政治挑釁」，而學者研判，拜登當時並非失言，而是使用選舉語言，藉此凸顯美國捍衛民主的決心。

中美緊張關係未見趨緩，美方近來持續推進對中高科技封鎖，拜登甫於9日簽署行政命令，限制美國企業及個人投資中國半導體、量子計算以及人工智慧（AI）等三大先進科技領域，港澳也遭納入，而中國則對此表達嚴重關切，並保留採取措施的權利。

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