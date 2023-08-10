Fed官員潑冷水 美股驚險收紅 費半跌0.3%

美國7月通膨率較預期溫和，強化市場對於暫停升息的期望，華爾街股市10日高開，道瓊工業指數早盤一度漲逾450點，惟聯準會官員潑了市場一把冷水，美股自高位回落，午盤時段曾集體轉跌，隨後再度轉漲，三大指數終場驚險收紅。

道瓊工業指數上漲52.79點，或0.15%，以35,176.15點作收；標普500指數小漲1.12點，或0.03%，收4,468.83點；那斯達克指數上揚15.96點，或0.12%，收13,737.98點；費城半導體指數下跌13.46點，或0.37%，收3,597.02點。

數據方面，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率略升至3.2%，雖然高於6月的3%，但仍低於市場預期的3.3%，剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI由6月的4.8%回落至4.7%，創下2021年10月以來最低，由於整體與核心CPI反映高通膨壓力逐漸減弱，和聯準會遏制高通膨的進展一致，強化投資人對於9月暫停升息的預期。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）10日撰文指出，7月核心CPI的進展令人鼓舞，表明通膨並未抬頭，可能會促使聯準會在9月暫停升息。

美國上周首次申領失業救濟金人數回升至24.8萬，高於預期的23萬以及前值22.7萬，顯示勞動力市場在持續高燒不退後緩慢降溫，在在反映聯準會緊縮政策奏效；而截至7月29日止當周連續申領人數則為168.4萬，低於預期的170.7萬，前值下修至169.2萬。

政經方面，CPI數據公布後，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表態謹慎，強調此次數據基本符合預期，因此不代表聯準會已在對抗通膨方面取得勝利，若要達到2%的通膨目標，聯準會仍有更多工作要做，呼籲市場不要過早預測聯準會未來行動。

另外，石油出口國組織（OPEC）10日公布最新報告指出，在沙烏地阿拉伯自願額外減產後，第三季全球原油供應缺口將達每日220萬桶，為2021年第四季以來最多。

地緣政治方面，美中科技戰升溫，美國總統拜登9日簽署行政命令，限制美企與個人投資中國高科技產業，瞄準半導體、量子運算跟人工智慧等領域，用以避免中國透過先進科技發展軍事能力。

個股方面，迪士尼周三盤後公布上季財報，業績好壞參半，營收較去年同期成長4%，達到223.3億美元，但低於華爾街預期的225億美元，調整後每股盈餘報1.03美元，優於市場預期的0.95美元，於此同時，迪士尼宣布從10月2日起調漲串流服務價格，並決定跟進Netflix打擊寄生帳號，預計年底前將提出具體策略，迪士尼10日股價勁揚4.85%，收在每股91.76美元。

另外，共享辦公巨頭WeWork早前針對其持續經營能力示警，甚至表示不排除破產或債務重組，周三股價重挫38%，但周四早盤一度飆漲153%，隨後漲幅收斂，終場收漲43.4%，收在0.18美元。

龍頭科技股10日普遍揚升，亞馬遜上漲0.71美元，漲幅0.52%，收報138.56美元；微軟上揚0.70美元，漲幅0.22%，收在322.93美元；Meta收漲0.53美元，漲幅0.17%，收在305.74美元；Google揚升0.06美元，漲幅0.05%，收報130.21美元；而蘋果則下跌0.22美元，跌幅0.12%，收177.97美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.82美元，漲幅0.87%，收報94.80美元；聯電ADR攀升0.01美元，漲幅0.14%，收7.09美元；日月光則小幅下滑0.01美元，跌幅0.13%，以7.63美元作收。

延伸閱讀

美7月CPI年增3.2% 低於預期

3科技領域 美祭投資限制

日圓對美元 再度貶破144

Disney+用戶流失 調漲月費彌補