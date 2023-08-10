美CPI吉或凶？大咖給出「超驚奇」答案

《Business Insider》報導，市場策略與產業研究顧問公司Fundstrat常務合夥人兼研究部門主管Tom Lee表示，美國7月消費者物價指數（CPI）在周四公布後，投資人應該可以期待美股上演「大反彈」。

市場普遍預期美國7月核心CPI較6月上揚0.22%，略高於6月份的月漲0.2%，但Fundstrat的數據科學研究團隊估計美國7月核心CPI將進一步放緩至月漲0.15%，換算年率為1.8%，已經低於聯準會設定的2%長期通膨目標。

這位華爾街知名大多頭表示，投資人忽略了二手車價格和房價對通膨降溫的巨大貢獻。我們認為，與市場普遍的預測相比，通膨僅升高0.15%將成為一個意外驚喜，這將足以抵消周二打亂市場的「晴天霹靂」。

他所指的「晴天霹靂」包括穆迪以經濟可能衰退為由調降美國多家地區銀行評級，並將數家大型銀行列入降級觀察名單，以及數據顯示中國經濟再度陷入通縮。

Tom Lee表示，7月CPI數據低於市場預期將帶動美股強勁反彈，可望收復本月初以來的所有失土。這意味著標普500指數至少要急漲2%。

他並表示，過去一周股市走弱使投資人信心惡化，這也有助於美股在7月CPI報告出爐後反彈，「投資人似乎變得謹慎許多，這是一件好事，股票似乎也已經超賣，因此，我們認為在CPI數據公布後，美股強勁反彈的可能性非常高」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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