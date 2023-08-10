路透：拜登9月亞洲行恐跳過東協峰會

路透社今天引述多個消息來源披露，美國總統拜登可能不出席下月雅加達的東協峰會。東南亞是美國對抗中國影響力日增的一大關鍵區域，拜登缺席恐引發對華府相關承諾的質疑。

路透社指出，拜登將出席9月9到10日在印度舉行的20國集團（G20）峰會，昨天還說他也計劃「短暫」訪問東南亞重要新興夥伴越南以提升雙邊關係。但拜登會否出席9月4到7日在印尼的東南亞國家協會（ASEAN）峰會卻出現大問號。

一名知情人士說拜登不會前往印尼，另一消息人士引述一個東協成員國駐美大使透露，印尼7日接獲美方告知拜登不會前往；另一消息人士引述白宮說法稱拜登「不大可能」（unlikely）出席。

被問到拜登不去印尼消息是否為真時，一名白宮高層官員今天告訴路透社：「我們仍在排行程…不久後應會有更多消息可公布。」

白宮發言人暫未對此回應。消息來源也都說，拜登的亞洲行程在正式公布前都還待敲定，可能仍有變動。

幾名東協外交官說若拜登沒有前往雅加達，將十分令人失望，因為他的政府曾公開強調與此區維持關係的重要性。

另一名高層外交官員提到，印尼之所以將東協峰會安排在9月初，就是刻意方便拜登出席，之後再參加G20峰會。東協峰會通常於11月召開。

消息人士透露，拜登計劃派副手賀錦麗（Kamala Harris）代為出席東協峰會。賀錦麗是首位亞裔美國副總統，之前也曾從事過東南亞的外交活動。

拜登先前已因忙於和國會達成協議以解決美債上限危機而取消5月訪問巴布亞紐幾內亞與澳洲行程，讓兩國大失所望。這原本將是首度在任美國總統訪問巴布亞紐幾內亞。

白宮副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）昨晚在華府一場東協相關活動上發表談話時，盛讚美國與東協的關係，稱「東協向心性」（ASEAN centrality）是拜登政府印太地區戰略的核心。

政策分析家說，拜登缺席將使「東協向心性」說法受質疑。拜登去年11月曾出席在柬埔寨舉行的東協峰會。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞計畫的高級研究員海柏（Murray Hieber）說：「在他準備出席印度峰會且可能還會到越南正式訪問之際，拜登卻缺席東協峰會，會讓區域內許多國家猜想美國是否又倒退回過去作法，即漫不經心與東南亞往來。」