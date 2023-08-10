英研究：AI「聽」PC鍵盤聲可偷密碼個資

人工智慧（AI）進展飛速，你的隱私很可能不知不覺就奉送給駭客。英國3所大學合作研究發現，由於現今許多通訊軟體均可連結電腦設備的麥克風，駭客有辦法利用AI透過視訊會議軟體「聽」電腦使用者敲打鍵盤的聲音，藉此猜測使用者的密碼，可怕的是，準確度高達95%。

綜合美國科技新聞網站Interesting Engineering、《印度快報》報導，駭客利用AI透過通訊軟體Zoom聆聽電腦使用者打字的聲音以猜測密碼，現今電腦等裝置內建麥克風稀鬆平常，視訊會議很可能導致電腦使用者遭受網路攻擊的風險大增。研究成果已在IEEE歐洲資安與隱私工作坊研討會發表。

英國薩里大學（University of Surrey）、杜倫大學（Durham University）、倫敦大學皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）3校研究團隊建立一套透過錄音辨識筆記型電腦各個鍵盤聲音的系統。研究人員以蘋果筆記型電腦MacBook Pro測試，用不同手指與力道按下36個字母與數字按鍵，每鍵按25次，按鍵發出的聲音，同時利用視訊軟體Zoom、Skype與距離鍵盤17公分的智慧型手機iPhone 13 mini錄下，為每個按鍵的聲音建立波形頻譜圖。

研究團隊接著訓練一台電腦的學習系統辨識每個按鍵發出的聲音，再測試這個系統留存的數據，結果發現，透過iPhone錄下的鍵盤聲辨識準確度95%，透過Zoom錄下的準確度為93%；若用Skype錄音，準確度也有91.7%。這種深度學習模型可透過監聽鍵盤聲音竊取使用者的名稱、密碼與其他敏感訊息，不法人士可用來開發惡意程式軟體，竊聽透過電腦鍵盤輸入的信用卡號、重要訊息、對話、個資等。

英國上述3校發表的成果並非全球首度發現可透過錄音辨識電腦鍵盤按鍵，但這個研究團隊表示，他們使用的是最先進的方法，獲得的準確度也是歷來最高。

研究報告共同作者、薩里大學研究人員托雷尼（Ehsan Toreini）說，網路攻擊與模式與時俱進，越來越多家庭使用附帶麥克風的智能設備，市面上物美價廉的高品質麥克風也很多，如何規範AI也成了有必要公開討論的重大議題。研究主持人哈里森（Joshua Harrison）特別提及，要偵測Shift這個按鍵的聲音難度很高。

研究團隊強調，這項研究只是驗證概念，尚未用於咖啡館等現實環境破解密碼，但研究結果的確凸顯了大眾應該對於AI的管理體系更加注意、加以辯論，這種「旁路攻擊」（side-channel attack）對於任何電腦鍵盤都可能構成威脅。

研究人員也據此提出降低遭受這類攻擊風險的方法，例如使用生物辨識密碼或兩階段認證系統，混合使用大小寫、數字、符號設置密碼也是個好主意。

AI can guess which keys you're tapping by listening to keyboard sounds in Zoom calls.



A new system achieved over 90% accuracy in identifying keys using recordings. pic.twitter.com/I6QnTg8dUK — The Rundown AI (@TheRundownAI) August 9, 2023

文章來源：How your keyboard sounds can expose your data to AI hackers

文章來源：Researchers successfully train deep learning model to steal data from Keyboard keystrokes

（中時新聞網 栗筱雯）