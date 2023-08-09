拜登簽署行政命令 限制對中高科技投資

美國總統拜登（Joe Biden）於9日簽署行政命令，將嚴格限制美國企業及個人對中國敏感技術進行投資，鎖定半導體、量子運算與人工智慧（AI）等領域，並要求相關政府部門就其它科技領域的資金往來進行通報。

拜登9日表示，美國對開放投資的承諾是經濟政策的基石，但某些美國投資可能會使特定國家加速發展敏感技術和產品，得以對抗美國及其盟國，故此，這項行政命令授權美國財政部，可以禁止或限制美企及個人對「受關注國家」實體的投資。

行政命令中寫到，將監管某些「受關注國家」的投資，雖並未明確提及中國，但在附件中列明中國、香港以及澳門，且政府官員表示，未來可能會增加更多國家。拜登在致國會的信中表示，國家正進入緊急狀態，以應對中國等國家在軍事、情報、監視或網路能力等重要敏感技術的威脅。

這項命令預計不會立刻生效，根據其內容，財政部長葉倫（ Janet Yellen ）將與商務部等其他相關部門進行協商，進一步定義敏感技術及產品。財政部目前正就此限制的適當範圍徵求公眾意見，將於45天內接受討論，隨後提出正式的提案。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此次的行政命令表示贊同，強調美國資金長期以來皆在幫助中國發展軍事能力，新的舉措僅是為了確保美國的投資不會再被用於資助中國軍事發展。而共和黨人則認為該命令仍遠遠不足，必須將更多領域納入其中。

在行政命令發布前，美國一名資深官員向媒體透露，美方此舉乃是為了不扼殺中美雙方貿易往來而量身訂製的，美國清楚認知到，跨境資金流動長期以來為美國經濟貢獻良多，而此項行政命令是以特定目標的方式，保護美國國家安全利益，並維持其開放投資的長期承諾，另一名官員則表示，這項命令是與美國的盟友、兩黨議員以及產業領袖經過討論所得出的版本。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇9日透過聲明表示，美方的限制措施將「嚴重損害中國和美國企業及投資者的利益，中方將密切關注事態發展，堅定維護自身權益」。

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