市場靜待CPI數據 美股鐵青 輝達挫4.7%

市場靜待即將出爐的通膨數據，投資人情緒謹慎，華爾街股市9日開高走低，開盤後一小時內全線轉跌，道瓊工業指數近尾盤時段隨短暫翻紅，惟終場仍收黑。

道瓊工業指數下跌191.13點，或0.54%，收35,123.36點；標準普爾500指數下滑31.67點，或0.70%，收4,467.71點；那斯達克綜合指數下挫162.30點，或1.17%，收13,722.02點；費城半導體指數挫跌68.95點，或1.87%，收3,610.47點。

美國7月消費物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI）即將出爐，市場預估7月CPI年增率將小幅增加到3.3%，剔除能源及食品的核心CPI則料將放緩至4.7%，市場共識預期聯準會9月會議將按兵不動。

2年期美債殖利率周三上漲5個基點至4.80%，仍離7月20日以來的三周低位不遠，而10年期美債殖利率則一度跌3個基點，午盤時接近平盤並重上4%，徘徊於月內低位。

政經方面，美國總統拜登於9日簽署行政命令，限制美國企業及個人投資中國的敏感科技，主要鎖定半導體、量子運算與人工智慧三大領域，要求投資者在投資中國企業時必須披露更多資訊。該命令指出，將監管某些「受關注國家」的投資，並在附件中列明中國、香港以及澳門，政府官員表示，未來可能會增加更多國家。

義大利政府早前宣布對銀行課徵暴利稅，使該國多家銀行的股價重挫，為安撫市場情緒，義大利政府9日宣布將稅收上限定在銀行總資產的0.1%，據估算，總體的收益預計將低於30億歐元。

個股方面，蘋果預料將於9月發表全新iPhone 15系列，但蘋果鏡頭供應商Sony周三暗示，全球經濟低迷意味著iPhone 15的需求不會如預期的多，智慧型手機市場恐會延至明年才開始復甦。蘋果股價下滑0.90%，收在每股178.19美元。

龍頭科技股9日全線下跌，Meta下挫7.43美元，跌幅2.38%，收報305.21美元；亞馬遜收黑2.09美元，跌幅1.49%，收在137.85美元；Google下滑1.69美元，跌幅1.28%，收報130.15美元；微軟挫跌3.82美元，跌幅1.17%，收在322.23美元。

輝達執行長黃仁勳8日發表更新版GH200 Grace Hopper超級晶片，於同日宣布AI Workbench軟體工具，並將生成式AI引進Omniverse，然而輝達股價9日一度重挫5.7%，終場跌幅略為收窄至4.72%，收報425.54美元，領跌晶片股，超微與英特爾皆下挫逾2%。

共享辦公室業者WeWork於8日指出，由於客戶流失的速度比預期更快，該公司正面臨虧損和資金萎縮的挑戰，對於能否繼續營運釋出了警訊， 不排除破產或債務重組。WeWork周三收跌逾38%，股價來到0.13美元，創下歷史新低。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.51美元，跌幅0.54%，收報93.98美元；聯電ADR收挫0.03美元，跌幅0.42%，收在7.08美元；日月光ADR小幅上升0.04美元，漲幅0.53%，以7.64美元作收。

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