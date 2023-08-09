今年來放空美股者 慘賠逾1,750億美元

去年美股大跌讓不少人繼續放空，但今年來人工智慧（AI）題材強強滾，意外引發科技股大漲，尤其輝達、特斯拉和Meta等科技巨頭股價呈倍數飆漲，讓放空美股的人今年來慘賠超過1,750億美元（逾5.5兆台幣）。

根據研究機構S3 Partners資料，今年來科技股飆漲讓放空美股者損失，按市值計價高達1,752億美元。光是7月損失就達到535億美元。到目前為止，每檔被放空股票的買賣裡，僅30％交易是獲利。

S3 Partners的研究報告指出，從今年初開始放空美國與加拿大等股市的投資人，按市值計價的損失金額最大月份是1月，然後在1月之後的四個月放空操作有獲利，7月是今年來損失金額第二大月份。

放空者因預期某家企業股價會下跌，就會先借券賣出，等股價跌至其滿意的價位後再以低買進來空單回補，藉高低價差來獲利。

去年美股大跌可順勢放空操作來獲利，但今年來美股尤其科技股出現意外大漲而令空單容易賠錢。

科技股能大漲的原因，主要是OpenAI去年11月發表其以生成式AI開發出來的聊天機器人ChatGPT爆紅後，讓投資人對AI未來的發展充滿憧憬，使科技股尤其沾上AI題材的個股紛紛大漲。

以輝達為例，其股價7月18日收474.94美元創新高計算，從年初以來累漲225％。特斯拉7月18日收293.34美元創今年來收盤新高，累漲138％。Meta7月28日收325.48美元創去年1月中以來新高，累漲170％。

根據S3 Partners資料顯示，這三檔科技巨頭股票是今年來放空者最難獲利的股票。

另外，市場樂觀預期聯準會將停止緊縮貨幣政策也刺激美股走高。像標準普爾500與那斯達克100等兩大股市指數，今年來各累漲約17％和39％，都增加放空難度。

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