美元霸權結束? 分析師:金磚國家時代已到來

一位澳洲智庫分析師大談「去美元化」,隨著各國在為新的國際體系定位,美元的主導地位可能即將結束,隨著對美元的依賴減少,各國央行將開始減少他們的美元儲備。這將導致恐怖通脹,利率飆升以彌補購買力的損失,以及資產價格下跌,進一步加速美國的衰落,金磚國家的時代已經到來。

據區塊鏈專業媒體bitcoin.colm 9日報導,位於澳洲雪梨的羅伊國際政策研究院(Lowy Institute)於8月3日發表了題為「去美元化:權力從美國移轉到金磚國家」的研究分析。這篇文章的作者是該所的管理顧問兼研究員羅奇(Michael Roach)。

羅奇表示:「新的全球儲備貨幣會威脅美元的霸主地位嗎?簡短的回答是肯定的,」

他詳細解釋,當沙烏地阿拉伯和俄羅斯於2021年簽署軍事合作協議時,美國作為「沙烏地阿拉伯唯一保護者」的獨特角色已經不存在。此外,今年的達沃斯世界經濟論壇上,財長賈丹(Mohammed Al-Jadaan)宣布他的國家除了美元外,也開放以其他貨幣進行交易。羅奇提醒這是「近50年來首次嘗試」,並強調:「去美元化的信號正在浮現。」

羅奇還提到,在2022年金磚國家領導人峰會上,俄羅斯總統普丁宣布該集團正在努力創建「國際儲備貨幣」。有人猜測,金磚國家的共同貨幣將以黃金為支持。

Why does Brazil need a dollar to trade with China?”: The BRICS bank is designed to help countries, not sink them like the American IMF , – Brazilian President Lula Da Silva

“The BRICS Bank exists to help save countries, not sink them, as the IMF often does. I believe that so many… pic.twitter.com/aq0Wxcua8e