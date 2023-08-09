美元霸權結束? 分析師:金磚國家時代已到來

一位澳洲智庫分析師大談「去美元化」，隨著各國在為新的國際體系定位，美元的主導地位可能即將結束，隨著對美元的依賴減少，各國央行將開始減少他們的美元儲備。這將導致恐怖通脹，利率飆升以彌補購買力的損失，以及資產價格下跌，進一步加速美國的衰落，金磚國家的時代已經到來。

據區塊鏈專業媒體bitcoin.colm 9日報導，位於澳洲雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）於8月3日發表了題為「去美元化：權力從美國移轉到金磚國家」的研究分析。這篇文章的作者是該所的管理顧問兼研究員羅奇（Michael Roach）。

羅奇表示：「新的全球儲備貨幣會威脅美元的霸主地位嗎？簡短的回答是肯定的，」

他詳細解釋，當沙烏地阿拉伯和俄羅斯於2021年簽署軍事合作協議時，美國作為「沙烏地阿拉伯唯一保護者」的獨特角色已經不存在。此外，今年的達沃斯世界經濟論壇上，財長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）宣布他的國家除了美元外，也開放以其他貨幣進行交易。羅奇提醒這是「近50年來首次嘗試」，並強調：「去美元化的信號正在浮現。」

羅奇還提到，在2022年金磚國家領導人峰會上，俄羅斯總統普丁宣布該集團正在努力創建「國際儲備貨幣」。有人猜測，金磚國家的共同貨幣將以黃金為支持。

Why does Brazil need a dollar to trade with China?”: The BRICS bank is designed to help countries, not sink them like the American IMF , – Brazilian President Lula Da Silva

“The BRICS Bank exists to help save countries, not sink them, as the IMF often does. I believe that so many… pic.twitter.com/aq0Wxcua8e — Sprinter (@Sprinter99800) August 4, 2023

然而，新開發銀行（New Development Bank, 即金磚銀行）副總裁兼財務長馬斯多普（Leslie Maasdorp）上個月也表示，開發任何「替代美元的事物」是「中長期的目標」

羅奇援引國際貨幣基金組織（IMF）的外匯儲備貨幣組成（COFER）數據，強調各國央行已經開始在儲備黃金，「各國正在為新的國際體系做準備。在去美元化正在發生的當下，並不是什麼獨特的事情。」

羅奇解釋道：「帝國和儲備貨幣的興衰在歷史中是很常見的——從荷蘭帝國和荷蘭盾到大英帝國和英鎊，現在是美國帝國和美元。世界秩序不可避免地會產生變革，金磚國家的時代可能已經到來，」

隨著對美元的依賴減少，各國央行將開始拋售美元儲備。這將導致惡性通貨膨脹，利率飆升以彌補購買力的損失，資產價格下跌，進一步加速美國的衰落。

文章來源：Analyst Discusses US-BRICS Power Shift — Warns of Dollar Dominance Ending

（中時新聞網 張威翔）

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