拆解特斯拉電池供應鏈 日媒爆驚人發現

中美關係不佳，美國試圖讓供應鏈去中化，《日經亞洲》分析發現，特斯拉電動車電池所用材料的供應商，當中近40%都是大陸公司，凸顯大陸在戰略重要領域的強大影響力。且特斯拉重要供應商的3家大陸公司，其中2家北京政府分別間接持有股份。

針對美國電動汽車製造商供應鏈的分析顯示，大陸是特斯拉電動汽車所用鋰離子電池材料的最大供應商，61家「蓄電池」類別公司中，有39%是特斯拉供應商；42家從事「有色金屬冶煉」（不包括鋁冶煉廠）的企業中，大陸也占40%。

此外，在「無機化學」組別的102家供應商當中，大陸供應廠市占也達33%位居榜首，上述這些數字都表明特斯拉高度依賴大陸合作夥伴。

Fronteo董事Mari Yamamoto表示，隨著中美爭奪全球霸權，特斯拉最令人擔憂的風險是，供應鏈崩潰可能會讓這家美國汽車製造商難以購買電池，如果關鍵零組件的領先供應商停止向製造商運送產品，電動汽車製造商恐因此生產中斷。

值得關注的是，特斯拉重要供應商的3家大陸公司，其中鋰產品主要製造商是贛鋒鋰業，無機化合物生產商是聯瑞，鈷材料生產商是浙江華友鈷業。而聯瑞和浙江華友鈷業，北京政府分別間接持有其9%和12%的股份，顯示這兩家公司的股東會受到大陸當局的影響。

（中時新聞網 邱怡萱）