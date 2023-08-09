英經濟陷停滯 智庫：明年衰退概率達60%

英國的一家智庫單位提出預測，在2028年之前，英國央行(BoE)是無法將通膨降至2%目標。此外，英國經濟近期也陷入停滯。

英國國家經濟和社會研究所(NIESR)在周三發表預測，預計到今年底，通膨率將從目前的7.9%降到5.2%。但此後下降速度將放慢，在2025~2027年間仍將高於英國央行的2%目標。較英國央行的預測更為悲觀。

NIESR還預測，今年經濟成長為0.4%，2024年增加0.3%，稍微不同於NIESR此前預測的0.3%和0.6%。

NIESR對近期經濟成長的預測，接近於英國央行上周的預測。但是對通膨的預測，較英國央行為悲觀；央行認為2025年就會降到2%目標。

NIESR的主任Jagjit Chadha說，通膨、政治動盪、全球經濟放緩、石油危機、罷工，這些都類似於上世紀70年代的現象。「還有英國病的再次出現」，他補充說，這是指物價上漲時，經濟出現成長停滯的情形。

NIESR預計，英國經濟要到2024年底，才能達到疫情前的水準，這表示疫情爆發後的五年期間，英國經濟是零成長的。

到2024年底，英國經濟甚至有高達60%機率會重返衰退，原因是出現熟練工人短缺、生產率低迷、公共投資缺乏，以及地方經濟的低度發展等問題。

Chadha說，英國脫歐更清楚地暴露了英國經濟的根本問題，並為低迷起了很大作用，但至今還找不到解決方式。

英國的通膨率是先進國家當中最高的。但是NIESR預估，BoE在上周將利率調升到5.25%之後，BoE僅會再升息一次，讓利率來到峰值的5.5%。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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