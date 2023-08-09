日本第一高樓 麻布台之丘森JP塔揭幕

日本地產開發商森大廈公司今天為東京（及全日本）最高辦公大樓「麻布台之丘森JP塔」揭幕，這棟綜合性多功能大樓集結商業設施和住宅，並以搭上對全球第3大經濟體日本的投資熱潮順風車為目標。

路透社報導，麻布台之丘（Azabudai Hills）森JP塔（Mori JP Tower）建設項目高330公尺，僅比附近的知名景點東京鐵塔矮一些。森JP塔將於11月開張，辦公設施將可容納約2萬名員工及3500名住戶。

與此同時，東京新公寓價格攀升至歷史新高，日經指數在近30年高點附近徘徊。由於部分企業在後疫情時代縮小規模，員工持續居家工作，這棟新大樓將測試仍具不確定性的辦公空間市場。

森大廈公司代表取締役社長辻慎吾承認，疫情改變了工作模式，但堅稱結合零售和文化景點的辦公室仍將具有吸引力。

辻慎吾告訴記者：「我不認為所有工作都可以遠端完成，尤其是在激發點子、培養人才以及創造新業務和公司文化方面。只要東京繼續發展，辦公空間本身就必須增加。」

森大廈在過去20年裡重塑了東京的天際線，擁有多座摩天大樓和結合辦公室、商店、住宅空間和文化中心的複合式大樓。

辻慎吾重申已故社長森稔的理念，即東京需要積極的城市開發，才能維持對其他全球城市的競爭力。

但最近的開發計畫遭到社區團體反對，他們擔心歷史文化資產和建築會跟著被都更。數以千名棒球迷已簽署一份請願書，要求拯救預計將被拆除並重建的東京明治神宮棒球場。

辻慎吾表示，迄今為止，已出租麻布台之丘約50%辦公空間，其中約一半租給非日本方。森大廈已設下在2023年底將全數出租的目標。