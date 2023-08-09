美將祭對陸投資限制 傳以營收為判斷標準

美國總統拜登（Joe Biden）傳出最快將於本周發布行政命令，限制美企赴中進行高科技領域的投資，外媒8日引述知情人士報導，美方研擬以中企的營收作為判斷標準，可能只鎖定半數以上營收來自人工智慧（AI）、量子運算等領域的企業。

美國於近一年來持續縮緊規範，欲限制中國取得關鍵技術的管道，外媒數次報導稱，美國準備於本月公布行政命令，將對中國實施更嚴厲的限制，不過，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7月接受採訪時便透露，政府新祭出的管制將會「目標明確」，意即只針對特定範圍，不會對整體投資氛圍造成重大影響。

綜合外媒所述，拜登政府將透過新規禁止美國投資人投資最先進的半導體、特定領域的量子運算，以及為軍事終端用戶設計的AI，至於投資中國的其他AI業務則需要事先通知，不過不會被禁止。知情人士透露，美方的限制僅會鎖定半數以上營收來自AI、量子運算等領域的中企，意味著可能允許美國的私募和創投公司將資金投入旗下有AI部門、但大部分營收來自其他領域的中國企業集團。

據悉，有鑑於政府仍需要聽取更多產業界的意見，此行政命令大約還要一年時間才能生效，且不會具有追溯力，因此在命令生效前進行的投資皆不會受到影響。

外媒報導爭，拜登政府為避免中美關係進一步惡化，因而縮小投資限制的範圍，採用營收規定代表受到最大影響的將會是處於早期階段的中國新創企業，拜登政府此舉的目的便是希望能確保，美國投資人不會幫助中企發展關鍵科技。

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