穆迪示警銀行風險 美股收黑 道瓊跌158點

國際信評機構穆迪下調美國多間中小型銀行評級，削弱市場情緒，復以中國貿易數據疲軟，重燃市場對於經濟衰退的疑慮，另義大利宣布對銀行業課徵暴利稅，種種因素皆打壓風險偏好，華爾街股市8日開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾465點，尾盤時段跌幅收窄，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數下跌158.64點，或0.45%，收35,314.49點；標準普爾指數下滑19.06點，或0.42%，收4,499.38點；那斯達克指數下挫110.08點，或0.79%，收13,884.32點；費城半導體指數大跌59.986點，或1.60%，收3,679.422點。

數據方面，美國6月貿易逆差由5月的683億美元縮窄至655億美元，創下三個月來的低位，略多於預期的650億美元，期內進口降1%至2021年11月以來的最低，反映出消費者的商品需求進一步放緩，出口亦跌0.1%；對中貿易逆差則減少21億美元至228億美元。

中國亦於8日公布最新貿易成績單，7月進、出口跌幅均較6月進一步擴大，且遜於市場預期，凸顯中國經濟復甦拉動力道疲弱。

政經方面，信評機構穆迪（Moody’s）調降M&T Bank、Pinnacle Financial Partners等10家銀行的信用評等，並將梅隆銀行、美國合眾銀行、道富（State Street）及Truist Financial等6家銀行列入觀察名單，使銀行股賣壓沉重，美國四大行均收低，其中高盛下挫2.05%，領跌道瓊成分股。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）7日召開記者會宣布，銀行業受惠於利率走揚而賺得盆滿缽滿，因此將從中課徵40%的暴利稅，此次的一次性課稅將作為減稅財源，用於回饋降低部分稅負、減稅，以及對首次購房者的抵押貸款提供援助。

另外，聯準會官員釋出鴿派言論，今年美國聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）8日表示，從現在到9月中旬為止，若沒有出現任何令人擔憂的新數據，聯準會可能會在9月會議按兵不動，意即屆時將結束升息循環，呼應了市場對於7月是本輪周期最後一次升息的預估。

而明年票委、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）則於同日表示，在9月FOMC會議前他們將持續監控數據，不想預判利率走向，巴爾金認為美國通膨依然過高、經濟強勁，且勞動力市場具備韌性。

個股方面，台積電8日召開董事會，核准於不超過歐元34億9,993萬元（新台幣約1,236億元）的額度內，投資主要持股的德國子公司 European Semiconductor Manufacturing Company（ESMC）GmbH， 以提供專業積體電路製造服務，邀集博世、英飛淩和恩智浦半導體各出資10%，成立合資公司，廠區敲定為德勒斯登。台積電ADR周二下挫1.93%，收在每股94.49美元，折溢價率8.90%，換算價為601.15元。

另外，日月光ADR下挫0.19美元，跌幅2.44%，收報7.60美元；聯電ADR收跌0.21美元，跌幅2.87%，收在7.11美元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日發表下一代GH200 Grace Hopper超級晶片平台，預計明年第二季開始量產，並宣布與新創公司Hugging Face建立合作關係，讓數百萬正在打造大型語言模型和先進AI應用的開發人員，更容易使用生成式AI超級運算。輝達8日收黑1.66%，收報446.64美元。

龍頭科技股8日普遍下挫，亞馬遜挫跌2.28美元，跌幅1.60%，收139.94美元；Meta下跌3.92美元，跌幅1.24%，收報312.64美元；微軟收黑4.06美元，跌幅1.23%，收報326.05美元；Google下滑0.10美元，跌幅0.08%，收131.84美元；蘋果則逆勢揚升0.95美元，漲幅0.53%，以179.80美元作收。

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