美銀行壓力增 穆迪下一刀恐砍向6金融巨頭

國際評級權威機構穆迪周一調降10家美國中小型銀行的信用評級，並警告正在檢視一些最大銀行的狀況，不排除也調降其信評的可能性。穆迪表示，美國銀行業的信評實力可能因籌資風險與獲利能力減弱而受到考驗。

穆迪將M&T Bank、Pinnacle Financial Partners、Prosperity Bank和BOK Financial Corp等10家美國銀行的信評調降一個級別，並將紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、美國合眾銀行（US Bancorp）、道富銀行（State Street）和儲億銀行（Truist Financial）等6家大型銀行列入可能降級的觀察名單。

穆迪在報告中表示，多家銀行第二季業績顯示其獲利壓力持續升高，這將削弱它們產生內部資本的能力。美國經濟可能即將在2024年初陷入溫和衰退，資產品質料將下滑，一些銀行的商業地產（commercial real estate,CRE）投資組合尤其面臨風險。

穆迪表示，由於利率高漲、遠端工作導致辦公需求下滑，以及CRE 信貸供應減少，高度的CRE曝險成為主要風險。

該公司亦將第一資本（Capital One）、公民金融集團（Citizens Financial）和Fifth Third Bancorp等11家主要銀行的信評展望調降至負面。

今年早些時候，矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉引爆美國銀行業的信心危機，導致多家地區銀行存款出現擠兌情況，並迫使美國政府當機立斷採取緊急措施以提振信心。

儘管這場風波似乎已經遠去，但穆迪警告，在當前高利率環境下，那些資本比率沒有反映出巨額未實現損失的銀行，很容易受到信心喪失的影響。

上周另一家國際信評機構惠譽將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」，但給予「穩定」的評級展望，稱此次降評主要考量美國財政在未來3年可能惡化，以及債限僵局一再重演後，美國政府的債務負擔不減反增。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）