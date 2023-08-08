自己人最捧場 三星新機在韓賣翻

韓國三星電子8日歡喜宣布，前日推出的新折疊智慧手機，光是在韓國已經收到至少百萬張預購訂單，重寫該機型預訂數量最多的歷史新高。

兩周前，這家2022年手機銷售量全球第2高的韓企，旗下摺疊手機新品Galaxy Z Fold 5以及Z Flip 5正式問世。根據統計，這兩支新機的預購單數量已達102萬支，打破之前同型機所創97萬支。

三星指出，就這些預購單來看，翻蓋式的Z Flip 5比像翻書式的Z Fold 5較受消費者喜愛。以8月1日起算一周內，所有訂單中有7成都是預購Z Flip 5，至於前一代Z Flip 4約占6成。

7月26日，三星選在蘋果推出新iPhone系列之前，搶先推出第5代可折疊智能手機。除了機身細節補強外，Z Fold 5的規格與去年推出的上一代類似，但體積更薄且重量更輕。

至於翻蓋式Z Flip 5，是今年迄今唯一一款在設計上有重大改變的三星Galaxy系列產品，不僅手機上的封面螢幕（outer display）比前一代大了兩倍，同時，使用者可利用這個較寬大的螢幕，即使不打開手機也能使用手機部分功能。

三星發出豪語，計畫將自己可折疊手機的銷售比重，提升到全球Galaxy旗艦系列產品的20%以上。不過，三星股價未被激勵，8日開高後走跌，一度下挫1%左右，與韓股KOSPI平盤相比，三星表現較差一點。

延伸閱讀

對戰i15 三星新折疊機亮相

三星、蘋果都愛 智慧手機窄邊框成主流

7月智慧機跌價榜 Sony旗艦淌血 三星吞5席