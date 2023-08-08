大摩：若以輝達為指標 AI泡沫已逼近高點

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）的策略師史丹利（Edward Stanley）發布最新報告指出，美國晶片巨擘輝達（Nvidia）今年以來股價已飆升逾200%，若以此作為人工智慧（AI）股票泡沫的指標，那麼AI股已逐漸逼近牛市高點。

史丹利針對過去100年間的70次股市泡沫進行了分析，包括網路泡沫以及前段時間的加密貨幣熱潮，史丹利指出，這些股市泡沫在三年內的中位回報率為154%，而輝達被視為是今年AI領域的代表，該股今年迄今已上漲了200%，根據歷史背景來看，此次的股市飆升已進入「尾段」。

不過，史丹利也補充表示，更全面的AI指標漲幅則明顯小很多，諸如涵蓋整個產業的MSCI美國IMI機器人和人工智慧精選淨美元指數（MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index），其今年以來的漲幅約為47%。

史丹利補充指出，許多投資人誤以為市場對於生成式AI的興奮情緒推動AI投資基金創下歷史新高，一些基本股票確實如此，但AI作為一個投資主題，其表現仍低於先前市場高點14%，他進一步分析，整體AI產業並不具有一致特徵，因此，考慮到個別股票的特殊性，只有以指數走勢才能有效或公平地得出泡沫是上升或下降的結論。

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