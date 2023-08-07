盼Fed明年降息 道瓊漲407點 波克夏創高

美國將於本周公布7月通膨數據，市場預期7月核心CPI將創兩年半來最小連續漲幅，值此之際，聯準會三把手威廉斯透露明年有望降息，華爾街股市7日高開，午盤前那斯達克指數曾兩度短暫轉跌，午盤過後一路維持漲勢，尾盤時美股漲幅擴大，集體收於當日高點。

道瓊工業指數勁揚407.51點，或1.16%，收報35,473.13 點，寫下6月15日以來的最佳單日表現；標普500指數上漲40.41點，或0.9%，收在4,518.44點；那斯達克指數揚升85.16點，或0.61%，收13,994.4點；費城半導體指數收漲40.21點，或1.09%，收3,739.41點。

美國勞工部將於10日公布7月消費者物價指數（CPI），有鑑於近幾個月逐漸出現通膨降溫跡象，分析師預估7月CPI年增率為2.8%，增幅續創2021年3月以來新低。此外，7月生產者物價指數（PPI）以及8月密西根大學消費者調查報告都將於本周出爐。

政經方面，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯 （John Williams）近日受訪時指出，貨幣政策目前處於一個好的位置，聯準會需要將限制性立場維持一段時間，並補充表示若通膨降溫而聯準會不降息，實質利率便會上升，這與聯準會的目標背道而馳，因此聯準會有可能會在明年或後年降息。

不過，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）於7日出席活動時釋出鷹派言論，她重申，儘管近期的就業數據以及通膨數據出現降溫跡象，但為了恢復物價穩定、使通膨率回落到2%目標，她認為聯準會需要進一步升息。

個股方面，德國《商報》（Handelsblatt）7日引述德國政府消息人士報導，台積電董事會將於8日開會，確定在德國德勒斯登（Dresden）設廠，而德國政府將提供50億歐元（約新台幣1,744億元）的建廠補助；美國媒體The Information於同日報導指出，台積電與蘋果（Apple）簽署協議，在為蘋果生產A17晶片時，將吸收新製程中出現的缺陷產品相關成本，台積電ADR周一收漲0.20%，報96.35美元，折溢價率為9.37%，換算價為610.28元。

另外，日月光ADR周一揚升0.12美元，漲幅1.56%，收報7.79美元；聯電ADR則上漲0.06美元，漲幅0.83%，收在7.32美元。

特斯拉周一宣布，任職達13年之久的的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）將辭職，並由會計主管塔尼亞（Vaibhav Taneja），特斯拉並未說明柯克宏的離職原因，意料之外的人事異動消息使特斯拉股價下跌，盤中一度重挫4.4%，尾盤時跌幅收窄至 0.95%，收報每股251.45美元。

龍頭科技股7日普遍收漲，Google勁揚3.40美元，漲幅2.65%，收在131.94美元；亞馬遜上漲2.65美元，漲幅1.90%，收報142.22美元；Meta揚升5.83美元，漲幅1.88%，收在316.56美元；微軟收漲2.33美元，漲幅0.71%，收330.11美元；而蘋果則下跌3.14美元，跌幅1.73%，收報178.85美元。

股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）財報顯示，該公司第二季現金部位季增將近170億美元，達1,470億美元，來到史上次高水準，僅略低於2021年創下的1,490億美元紀錄，且第二季營業利益年增7%至100.4億美元，創下新高紀錄，波克夏海瑟威周一收盤猛升3.56%，收在每股362.58美元，締造歷史新高。

延伸閱讀

傳台積電給蘋果優惠 吞A17晶片缺陷成本

德媒：台積德國設廠今定案

通膨回落 Fed明年降息有望

找不到便宜撿…巴菲特現金滿到爆