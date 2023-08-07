沒便宜可撿 波克夏Q2現金逼近歷史新高

股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威投資公司（ Berkshire Hathaway）第二季帳上現金部位逼近歷史新高水準，暗示在股市上漲的時期，巴菲特找不到便宜的標的或收購對象。

根據波克夏財報顯示，第二季現金部位季增將近170億美元，達1,470億美元，來到史上次高水準，僅略低於2021年創下的1,490億美元紀錄。

巴菲特滿手現金卻找不到便宜可撿，波克夏的因應辦法是實施庫藏股計畫。第二季波克夏買回14億美元股票，但規模遠遠不及第一季的44億美元。鑑於波克夏的股票持續上漲，庫藏股計畫的吸引力隨之下滑。

在此同時，波克夏不斷出脫持股，第二季賣出126億美元的股票，僅買進46億美元股票。今年上半年波克夏淨賣出超過180億美元的股票，相較之下，去年股票淨買入規模達340億美元。減碼股票部位亦造成波克夏帳上現金大增。

國際信評機構惠譽（Fitch）日前調降美國信評，撼動國際金融市場，巴菲特表示，惠譽的決定並不會改變波克夏的投資策略，他一點都不擔心美元或美債。他說：「人們不應該擔心的事情中，惠譽降評是其中之一。美元是全球儲備貨幣，這點人盡皆知。」

巴菲特還透露，波克夏在7月24日買進100億美元美國公債，7月31日再買進100億美元，並考慮在8月7日買進100億美元的3個月期或6個月期國庫券。

波克夏長久以來將現入投入美國公債，以便讓公司握有資金彈性，因應突然的巨額保險理賠或是進行數十億美元的收購案。

投資機構Edward Jones分析師沙納漢（Jim Shanahan）指出，鑑於美國債券的報酬相對較高，預期巴菲特可能持續買進美債。

沙納漢表示，若是經濟成長減速的跡象和高利率的影響持續，預期下半年波克夏將保持謹慎。只要上市公司和波克夏的股價維持在高檔，該公司就不會有太多投資活動。

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