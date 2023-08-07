日圓貶不是主因 越南人不赴日真相曝

日本勞動力短缺，導致日本面臨嚴峻的人才與技能缺口。但日本企業倚賴的越南移工，如今卻不再把日本當作首選。日本專家指出，除了日圓貶值導致移工的薪資縮水，日本的職場霸凌與日企知名度不高，都讓越南移工寧願把眼光轉向南韓、澳洲等國。

日媒《集英社Online》摘錄日本知名商業評論家坂口孝則的新書內容報導，日本不但勞動力短缺，人才不足問題也相當明顯。日本厚生勞動省的數據顯示，2017年在日本的外籍移工為128萬人，2021年增至173萬人，儘管人數增加，但增幅卻大幅下滑。

日本政府為了解決勞動力不足的問題，在1993年開始採用「技能實習制度」，讓外國人可以在日本企業工作中學習技能，同時藉此解決日本企業勞動力缺乏的問題。曾經有一段時間，來自中國的技能實習生最多，但隨著中國經濟成長，日本以外地區的選擇增多，越南技能實習生成為主力。可是隨著越南經濟起飛，中國技能實習生的狀況也在越南重演。

越南人力仲介機構的主管就表示，大約10年前，有100人想出國工作的話，95人都會選擇日本，但是如今大約只有50人，而且他們的頭號選擇不是日本，而是澳洲、德國與南韓，製造業、建築業與農業的人才想去日本的都不多。

日本的薪資原本就不夠誘人，據說去日本的越南年輕人每月收入約為16萬到19萬日圓（約新台幣3.6萬至4.3萬元），就算拚了命努力，也不過20萬日圓（約新台幣4.5萬元）左右。但在南韓，每月收入約為19萬到25萬日圓（約新台幣4.3萬元至5.6萬元）。日圓貶值，更讓越南移工對日本工作興趣缺缺。

去年越南移工遭虐待的影片，震撼日本社會。這位移工不但遭日方同事語言和肢體暴力虐待，甚至被打到骨折。相關影片在網路上瘋傳，讓越南移工對日本工作環境產生極大疑慮。

而且在越南已有多家像三星這樣的國際知名企業進駐，但是日本企業卻沒有同樣的知名度優勢。在這重重的考量下，越南移工轉投其他國家懷抱，顯然理由十分充足。

（中時新聞網 賴宇萍）

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