世界鐵人賽 選手「屎裡游泳」57人吐整晚

選手「屎裡游泳」57人狂拉、吐整晚！鐵人賽水質一驗不得了

南韓主辦的「世界童子軍大露營」才傳出熱到爆，導致英美等多國相繼拔營並抗議，上周在英國登場的世界鐵人三項系列賽英國站比賽，也傳出至少57名選手在游泳環節後身體不適、腹瀉，甚至有選手抱著馬桶吐整晚，最新出爐的水質檢測顯示，比賽水域附近的大腸桿菌超出前一個月39倍。據悉比賽的水域位在廢汙水長期排放的海岸線上，讓參賽選手哀嚎自己在「屎裡游泳」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，世界鐵人三項系列賽（World Triathlon Championship Series）英國站賽事，7月29、30日在英國東部沿海城市桑德蘭（Sunderland）登場，這是桑德蘭市首度主辦世界鐵人三項系列賽，多達2000人參加。

不過周末參加完桑德蘭市羅克海灘（Roker beach）外海的游泳項目後，至少有57名選手身體不適、腹瀉。

28歲澳洲選手伯特威斯爾（Jacob Birtwhistle）表示，完賽後他就「感覺很糟」；另一名選手說，30日上午完賽後，當晚他「把頭埋在馬桶裡」整晚，顯然吐了整個晚上；51歲英國選手哈蕾-蘿伯茨（Ailith Eve Harley-Roberts）說，她自己沒有身體不適，不過其他參賽者肚子不舒服。

事實上英國環保署在比賽前3天的26日對羅克海灘的水質進行檢測，檢測結果顯示每100毫升有3900個大腸桿菌菌落，比前一個月高出39倍。感染大腸桿菌會導致腹痛及腹瀉。

不過英國鐵人三項協會（British Triathlon）表示，環保署的檢測結果是在比賽後才公布，而且檢測的水域也不是在進行比賽的區域，協會自行進行的水質檢測有通過標準。

事實上，這場游泳賽事的舉辦地點位在備受爭議的海岸線上，這段海岸長久以來被排放廢水，79歲環保人士拉帝莫（Bob Latimer）指出，光是2021年，羅克海灘以北的惠特本（Whitburn）排汙口就有122次排放廢水的紀錄，總計排放超過82萬公噸汙水及雨水，他說2017至2022年間排汙口的排放次數增加。

另外，慈善機構河流信託（Rivers Trust）的數據顯示，光是2022年，此次游泳賽事附近的排汙口就排放28次，總計達370小時。對此，英國自來水及污水處理公司諾森伯蘭水公司（Northumbrian Water）表示，這些排放的廢水不會影響海灘，因為廢水都已「被攔截」，而且是用很長的排汙口排放。

目前尚不清楚多名鐵人三項選手身體不適的確切原因，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）表示將對選手進行檢測，以釐清病因，不過選手們似乎已相信大腸桿菌就是他們狂拉的主因，伯特威斯爾在Instagram發文指出，「在屎裡游泳」就會這樣。

文章來源：Fifty-seven swimmers fall sick and get diarrhoea at world triathlon championship in Sunderland

（中時新聞網 吳映璠）