世界鐵人賽 選手「屎裡游泳」57人吐整晚

選手「屎裡游泳」57人狂拉、吐整晚!鐵人賽水質一驗不得了

南韓主辦的「世界童子軍大露營」才傳出熱到爆,導致英美等多國相繼拔營並抗議,上周在英國登場的世界鐵人三項系列賽英國站比賽,也傳出至少57名選手在游泳環節後身體不適、腹瀉,甚至有選手抱著馬桶吐整晚,最新出爐的水質檢測顯示,比賽水域附近的大腸桿菌超出前一個月39倍。據悉比賽的水域位在廢汙水長期排放的海岸線上,讓參賽選手哀嚎自己在「屎裡游泳」。

英國《衛報》(The Guardian)報導,世界鐵人三項系列賽(World Triathlon Championship Series)英國站賽事,7月29、30日在英國東部沿海城市桑德蘭(Sunderland)登場,這是桑德蘭市首度主辦世界鐵人三項系列賽,多達2000人參加。

不過周末參加完桑德蘭市羅克海灘(Roker beach)外海的游泳項目後,至少有57名選手身體不適、腹瀉。

28歲澳洲選手伯特威斯爾(Jacob Birtwhistle)表示,完賽後他就「感覺很糟」;另一名選手說,30日上午完賽後,當晚他「把頭埋在馬桶裡」整晚,顯然吐了整個晚上;51歲英國選手哈蕾-蘿伯茨(Ailith Eve Harley-Roberts)說,她自己沒有身體不適,不過其他參賽者肚子不舒服。

事實上英國環保署在比賽前3天的26日對羅克海灘的水質進行檢測,檢測結果顯示每100毫升有3900個大腸桿菌菌落,比前一個月高出39倍。感染大腸桿菌會導致腹痛及腹瀉。

不過英國鐵人三項協會(British Triathlon)表示,環保署的檢測結果是在比賽後才公布,而且檢測的水域也不是在進行比賽的區域,協會自行進行的水質檢測有通過標準。

事實上,這場游泳賽事的舉辦地點位在備受爭議的海岸線上,這段海岸長久以來被排放廢水,79歲環保人士拉帝莫(Bob Latimer)指出,光是2021年,羅克海灘以北的惠特本(Whitburn)排汙口就有122次排放廢水的紀錄,總計排放超過82萬公噸汙水及雨水,他說2017至2022年間排汙口的排放次數增加。

另外,慈善機構河流信託(Rivers Trust)的數據顯示,光是2022年,此次游泳賽事附近的排汙口就排放28次,總計達370小時。對此,英國自來水及污水處理公司諾森伯蘭水公司(Northumbrian Water)表示,這些排放的廢水不會影響海灘,因為廢水都已「被攔截」,而且是用很長的排汙口排放。

目前尚不清楚多名鐵人三項選手身體不適的確切原因,英國衛生安全局(UK Health Security Agency, UKHSA)表示將對選手進行檢測,以釐清病因,不過選手們似乎已相信大腸桿菌就是他們狂拉的主因,伯特威斯爾在Instagram發文指出,「在屎裡游泳」就會這樣。

文章來源:Fifty-seven swimmers fall sick and get diarrhoea at world triathlon championship in Sunderland

(中時新聞網 吳映璠)