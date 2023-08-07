餐後嗜睡恐健康警訊 專家曝1情況需就醫

忙完一個上午的工作，許多人喜歡來一客美味的午餐犒賞自己或轉換心情，以迎接下午的挑戰，但不少人卻在飽餐一頓後，反而感到昏昏欲睡，失去專注力，這樣的現象在醫學上稱為「餐後嗜睡」（postprandial somnolence），或食物昏迷（food coma），多半是因爲吃太飽、吃錯食物、睡眠不足所造成，但也有可能是身體出狀況的警訊。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，人體在進食後會產生血清素，這是一種幫助穩定情緒、促進睡眠的腦激素，攝取高蛋白質食物特別容易促進血清素分泌，因此改變飲食內容是避免飯後嗜睡的第一步。

1.以原型、低升糖食物為主

美國營養及糖尿病學院（Academy of Nutrition and Dietetics, AND）指出，脂肪的分子比蛋白質或碳水化合物大上許多，是最難消化的營養成分，應該避免在午餐時間吃太多；此外，添加糖（added sugar）或精緻碳水化合物，像是白麵包、加糖的玉米片、白飯等，因為會快速升高血糖，也容易讓人產生疲倦感。

因此，選擇均衡的飲食或點心變得相當重要。美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）營養師克里斯汀．柯爾派翠克（Kristin Kirkpatrick）建議，應該以天然或加工有限的「原型食物」（whole foods）為主，其中的纖維質能減緩人體吸收糖分的速度，像是豆類、蔬菜、水果、鮭魚和雞肉，搭配橄欖油或堅果抹醬，能提供更穩定、持久的能量。

2.擁有充足的睡眠

睡眠可以調節人體激素，包括消化系統激素。一個人若是睡眠不足，身體可能會抑制瘦體素的分泌，或升高飢餓素，向大腦發出「餵我」的指令。缺乏充分休息也會對決策力、情緒控制和調節食物攝取的大腦區域產生負面影響，讓人更難抵抗對美食的渴望。

3.恐為糖尿病前兆

AND表示，美國有很多人罹患糖尿病、或前期糖尿病而不自知，如果調整飲食內容後，還是經常感到飯後昏昏欲睡，可以請醫生測量你的糖化血色素，若是血糖偏高，代表身體代謝機能出現問題，導致血液中的胰島素含量過高，需配合醫生指示進行飲食控制和藥物治療。

文章來源：Tired after eating? Here’s why, and how to fix it

（中時新聞網 黃凡甄）