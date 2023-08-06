韓媒：美擬限制三星、SK在陸擴成熟製程

美中晶片戰持續延燒，《韓國時報》6日引述美國華府知情人士報導，有鑑於中國大力推動晶片產業發展，可能進而主導多項電子產品市場，美國正在考慮對三星與SK海力士等韓國晶片業者施壓，限制其在中國擴大成熟製程晶片產能。

根據報導，美國目前對中國實施的晶片出口管制主要聚焦於先進製程晶片，但由於成熟製程晶片得以廣泛運用於軍事、汽車、飛機、家電、醫療儀器等領域，若發生如新冠疫情期間的供應鏈瓶頸，將會衝擊到先進經濟體的下游經濟活動。

分析師指出， 由於中國政府會給予當地企業鉅額補貼，企業往往得以用價格壓力遠遠領先於外國企業之上，過去太陽能板產業便是此措施的受惠產業，目前中國政府正準備在成熟製程晶片上故技重施。一名華府消息人士指出，若中國能像主導太陽能板產業那般主導傳統晶片市場，便意味著美國將不得不依賴中國，由於諸多重要產業皆廣泛採用傳統晶片，一旦中國壟斷全球供應，便可能會使他國面臨國家安全風險，對於美國及其盟友而言將會是一場「災難」。

華府消息人士向《韓國時報》透露，有鑑於成熟製程晶片對於軍事設備依然至關重要，拜登政府已準備採取措施，限制中國增加產量。另一名知情人士則透露，美國正在考慮對三星與SK海力士提出要求，欲限制他們在中國擴大成熟製程晶片的產能，此外，華府也有可能會要求三星和SK海力士的中國廠減少生產特定的成熟製程晶片。

美國於去年10月祭出對中半導體出口的管制措施，限制中國晶圓廠商取得16/14奈米以下先進邏輯製程晶片、128層或更高的NAND Flash快閃記憶體、18奈米或以下的DRAM記憶體製造設備，除非獲得美國政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。

三星和SK海力士在數日後便獲得美國商務部給予的一年豁免權，無需額外辦理手續便可取得美國半導體設備輸出至中國，但該項豁免將於今年10月到期，美國商務部副部長埃斯特維茲（Alan Estevez）早前曾透露，美方有意延長豁免期，讓三星及SK海力士得以出口半導體設備至中國以生產成熟製程晶片

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