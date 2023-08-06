股神就是神！5大持倉曝光 馬斯克都讚嘆

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司公布第2季財報，總資產規模達1.04兆美元（約新台幣33.24兆元），首度突破1兆美元大關，而公司5大投資個股也同步曝光，仍是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂與雪佛龍。

相較於去年第2季波克夏炒股大虧530億美元，今年隨著美股大漲，波克夏也嘗到了甜頭。在持倉最多的蘋果公司第2季股價大漲帶動下，波克夏當季股票未實現投資利益高達近260億美元。

截至6月30日，波克夏的前5大股票投資分別為占比最高46%的蘋果、9%的美國銀行、7%的美國運通、7%的可口可樂與6%的雪佛龍。根據波克夏向美國證管會遞交的文件顯示，波克夏在第2季仍維持蘋果持股在9.15億股左右，沒有增減，價值約1776億美元。

不少投資名人都跟著分享巴菲特的持倉狀況。眼看巴菲特重壓蘋果，特斯拉創辦人馬斯克也在財經主播Jon Erlichman的社群平台上驚訝回應，「可真多（蘋果）」！馬斯克同時也不忘重申他對巴菲特第4大持倉股可口可樂的喜愛，他強調，「健怡可樂和零卡可樂都棒透了。我不在乎喝上幾加侖會不會削減我一些生命。值得」。

（中時新聞網 賴宇萍）

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