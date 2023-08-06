義大利醞釀離開一帶一路 北京反擊

義媒報導，在義大利國防部長克羅塞托說加入一帶一路是「臨時且糟糕」的決定後，中國外交部4日聲明，離開一帶一路是逆歷史潮流而動，損人不利己。報導指出，義大利政府想打「商業牌」以避免政治緊張。

克羅塞托（Guido Crosetto）日前接受義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）採訪時表示，義大利4年前加入中國一帶一路倡議是一項「臨時且糟糕」的決定。

「蟻報」（Le Formiche）4日報導，中國外交部發言人4日評論了義大利退出一帶一路的假設，並再次抨擊克羅塞托的說法。

中國外交部發言人表示：「中義共建一帶一路是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要作出的正確選擇。一些勢力持續惡意炒作，將中義共建一帶一路文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造分裂、是逆歷史潮流而動，損人不利己。」

報導指出，克羅塞托除了評論一帶一路議題外，還表示中國也專注於軍事，正在擴張，日後有可能擁有世界上最大的軍隊。此舉造成北京不得不啟動外交和媒體機器去反駁。

中國外交部發言人之前回覆克羅塞托的言論時表示，一帶一路為中國和義大利之間的具體合作提供了一個新的平台，在經濟、商業和企業領域取得許多具體成果。報導指出，但這還是無法阻止義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在造訪華盛頓之前就已經出現的廣泛辯論，梅洛尼似乎下定決心不再續簽前總理孔蒂（Giuseppe Conte）政府簽署的一帶一路。

義大利外交使節團和副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）率領的代表團將訪問北京，報導指出，如何脫身一帶一路是在即將到來的北京行要解決的問題，他們正在尋找脫離一帶一路的最佳時機和方式，在不造成緊張局勢的情況下不再續簽一帶一路，並為梅洛尼和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）的訪問作準備。

馬達雷拉預計明年一月初在馬可波羅（Marco Polo）逝世700週年之際進行訪問，此行將是對一帶一路作出決定後的訪問，別具重要意義，藉以重申兩國基於歷史性戰略夥伴關係的雙邊關係重要性。

報導指出，義大利政府的路線很明確：沒有必要加入中國國家主席習近平的地緣政治計畫來與北京建立商業關係。原因有二，儘管義大利是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路的國家，但簽署後經濟情況未見顯著改善。義大利對中國的出口成長沒有按照承諾的加速，義大利對中國出口總值從2019年的130億歐元到2022年的164億歐元；而中國出口至義大利則令人難以置信地從2019年的317億美元增長到2022年的575億歐元。

報導指出，義大利從商業層面的問題來脫離一帶一路，就是為了避免過度提高彼此對抗程度。政府聲稱義大利對中國的出口缺乏增長，可能有助於避免中國日後針對義大利出口的政策過度調整。此外，也藉由上述原因，將是否退出一帶一路的議題交由生產活動委員會（Commissione Attività produttive）討論，至少在形式上避免讓這個問題過度政治化。

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