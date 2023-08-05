弗雷德里克雙管齊下 拓奢華腕錶市場

瑞士奢華腕錶品牌泰格豪雅（TAG Heuer）執行長弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）表示，其品牌正搭上行銷成功和新品推出的浪潮，去擴大全球奢華腕錶市場銷售。

弗雷德里克的泰格豪雅是其頂尖富豪父親阿爾諾（Bernard Arnault）掌握精品集團LVMH旗下品牌。泰格豪雅7月12日在曼哈頓第五大道的旗艦精品店開幕，為迅速擴張美國市場的一部份，計劃2026年開設精品店面數量倍增至50間。

泰格豪雅店面數量急增，除了帶動銷售業績持續成長外，還能讓該品牌跟客戶建立更直接關係，而不依賴第三方零售商或百貨公司。

現年28歲的弗雷德里克說：「過去五年是一大轉變，並將在未來五年到十年繼續進步。擁有我們自已經營的品牌店面，再配合電子商務，能讓我們跟客戶培養出直接關係。」

他2020年當上執行長以來，泰格豪雅客戶數量就一直快速成長，期間公司把其傳奇更進一步投入賽車尤其一級方程式（F1），擔任F1冠軍紅牛車隊官方的計時、腕錶和車隊性能合作夥伴。

紅牛車隊的F1史上最年輕賽車冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）和其隊友培瑞茲（Sergio Perez）手上就配帶泰格豪雅的腕錶。

弗雷德里克說泰格豪雅能持續往前走，部份原因是行銷成功和新產品加持。像為紀念第80屆摩納哥大獎賽而推出的Monaco Chronograph售價逾1萬美元。由於泰格豪雅各頂級錶款很受歡迎，粉絲要訂購得等18個月之久。

他說：「需求之強勁遠超我們預期，也是造成訂購要等那麼久的原因之一。」

雖然他表示，公司的生產速度無法快速追上需求，但強調就算能在未來18個月內讓產量增加一倍，他們也不會這樣做。因為想要確保所生產出來的腕錶能長期保值。

LVMH要一直成為全球所有奢侈品，從時裝、皮革、佳釀、腕錶到珠寶等各個領域的領袖，泰格豪雅的業績成長就是這個目標的其中一部份。

除了泰格豪雅，LVMH目前擁有與腕錶相關的品牌，包括宇舶錶（Hublot）、真力時（Zenith）和Fred，其路易威登（Louis Vuitton）和寶格麗（Bulgari）等品牌腕錶銷售量也持續成長。LVMH的珠寶與腕錶部門的首季銷售額年增11％至26億歐元。

弗雷德里克指稱，近期二手收藏級腕錶價格拉回修正對市場來說是健康的。

像勞力士（Rolex）的Daytona、愛彼（Audemars Piguet）的Royal Oak、和百達翡麗（Patek Philippe）的Nautilus等系列身價疫情期間飆漲，但隨著供線上銷售的量增加，其價格已從高峰拉回20％。

他表示，疫情緩和後，精品市場尤其腕錶出現非常強勁的加快成長，二手腕錶市場更呈現巨幅飆升局面，加上投機炒作使許多中古名錶轉讓價不斷上漲。但二手市場在過去六個月到八個月之間已改變，目前行情回歸正常。

市場回復健康、行銷策略奏效和新產品加持等推升泰格豪雅業績的同時，弗雷德里克說，找演員葛斯林（Ryan Gosling）當品牌大使更讓其公司錦上添花。

因為在真人版《芭比》裡飾演肯尼一角的葛斯林，在電影裡戴上奪目粉紅錶盤的泰格豪雅卡萊拉（Carrera）就成為最佳代言人，讓許多影迷能在戲裡注意到其他款式的泰格豪雅腕錶。

弗雷德里克說，許多客人已給卡萊拉這款腕錶起了「芭比腕錶」的綽號。