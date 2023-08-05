投資收入加持 波克夏Q2獲利勁增

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway）5日發布財報，多虧保險承保業務強勁及投資收入增長，第二季恢復獲利，營業利益年增近7％，現金部位逼近1,500億美元。

波克夏Q2淨利359億美元、相當於A股每股獲利24,775美元，去年同期淨損438億美元、相當於A股每股虧損29,754美元。營業利益（operating earning）從去年同期的93億美元，增加6.6％達100.43億美元。

波克夏截至Q2持有現金和約當現金（cash and equivalents）1,474億美元，比Q1為止的1,306億美元高出許多，主要是波克夏在Q2賣股變現。

波克夏Q2回購股票14億美元，相較Q1的44億美元保守許多，去年Q2回購10億美元。

波克夏上季業績報喜，受惠於股票投資組合海撈一票，尤其占了一半的蘋果持股，Q2股價大漲17％。

波克夏向美國證管會遞交的10-Q文件也在5日曝光，內容顯示該公司在Q2減持能源股雪佛龍（Chevron），從截至3月底的1.32億股降為1.23億股。

而已是波克夏最大持股的蘋果，在第二季持平沒有增減，維持在9.15億股左右，總值約1,776億美元。

波克夏A股3日收在541,000美元創收盤新高，刷新去年3月22日締造的前次高點539,180美元，該股今年來漲幅13.8％。

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