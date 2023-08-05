看好美國軟著陸 華爾街收回經濟衰退預測

數據反映美國經濟保持韌性，可望實現軟著陸，華爾街券商對前景的看法轉趨樂觀，繼美國銀行之後，摩根大通也收回美國經濟今明年將陷入衰退的預測。

摩通經濟學家4日指出，儘管美國經濟仍有衰退風險，未來成長可能放緩，但一連串數據顯示美國有望軟著陸。

摩根大通首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）在致客戶報告中寫道，近來指標顯示美國第三季GDP季增年率可達2.5％，該行先前預測Q3僅擴張0.5％。

他說：「既然有這樣的成長力道，我們先前預測經濟即將失去動能，最快下一季度就陷入溫和萎縮，被打上問號。」

摩通收回美國衰退的預測，費羅利點出有幾項原因，除了經濟數據正面，還包括國會舉債上限僵局化解、3月銀行危機及時遏止未再蔓延。另外就是拜企業廣泛應用AI及勞力供給改善之賜，生產力獲得提升。

但費羅利提醒，美國經濟衰退的機率仍高，他警告只要聯準會（Fed）升息還沒結束，衰退還是可能成真。他預期至少要等到明年第三季，Fed才會啟動降息。

美國銀行首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）領銜的團隊2日發布報告，失業率、經濟成長率、薪資、通膨等因素，促成美銀對先前美國明年溫和衰退的預測重新評估。

美銀上修美國今明年GDP成長率預測，今年由原估的1.5％調高為2％，明後年則分別擴張0.7％、1.8％，軟著陸的機率在45％到50％。

不過賈潘表示，美銀並未完全排除衰退的可能性，以溫和衰退的機率最高，有35％至40％。美銀對Fed的降息時程也做了修正，現預期明年6月開始降息，且進程較為緩慢。

其他華爾街巨頭對美國軟著陸亦趨於樂觀。高盛近日將美國未來12個月的衰退機率，由25％調降為20％；花旗集團基於美國軟著陸機率升高，看好標普500指數年底前挑戰4,600點。

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