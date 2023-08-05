越南發展經濟雄心受挫 專家曝罩門

好幾年來，越南和寮國一直設法推動鐵路計畫，但既沒有大張旗鼓，也沒太成功。

越南學者杜明山（To Minh Son）在《外交家》（The Diplomat）網發文指出，計畫中從寮國首都永珍（Vientiane）到越南港市永昂（永安，Vung Ang）興建的鐵路全長555 公里，未來寮國將享有進出永昂港的特權。原本鐵路預定2022年11月開工，後來延到2023年3月，但如今「要是事情如預期進行」，將會從今年底，或是明年初動工。

然而，猶如越南的鐵路開發傳統般，事情並未如預期進行。除了延遲外，其中還有個意外，那就是FLC集團（FLC Group）才當著越南和寮國高官面前簽下鐵路投資協議不久，集團董事長鄭文決2023年3月便在眾目睽睽下被捕。

有鑑於近幾個月來，相關計畫都無聲無息，火車很可能不會很快出站。分析指出，這不過是越南因無法建設交通基礎設施，以致限制自身政治和地緣經濟利益的實例之一，而這並不是新鮮事。

早在2003年時，在寮國提出要求後，兩國同意研議共建鐵路的可能性。而在2001年時，位居內陸的寮國就經過越南同意，得以進出它最近海的永昂港。

中國雲南省勐臘縣磨憨站到寮國首都永珍（萬象）的磨萬鐵路2021年已建成並開通，但從永珍到越南永昂的鐵路興建卻仍遙遙無期。雖然中越興建通往寮國的鐵路背後都有政治動機，但更多是地緣經濟的考量。

分析指出，越南對基礎設施的無能不僅限於火車和鐵路，就算那些規模較小、成本較低，並較不複雜，但卻有重要政治性的專案，如擬議中寮越鐵路終點站永昂港的擴建，在越南也舉步維艱。

（中時新聞網 楊幼蘭）

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