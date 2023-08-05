下周過不了「這關」 美股恐遭血洗

今年來已經漲多的華爾街股市下周將迎來兩大考驗：7月消費者物價指數（CPI）和債息高漲。

受惠於經濟前景持續改善、對人工智慧（AI）發展的狂熱，以及聯準會即將結束升息周期的跡象，今年以來標普500指數已經上漲16.6%。

近期而言，美股走勢可能取決於下周（美東時間8月10日）公布的通膨報告是否顯示消費者價格仍在放緩。投資人也將密切關注美國公債殖利率的動向。

美國公債殖利率近日站上去年11月以來新高，給美股帶來壓力。本周標普500指數和那斯達克指數分別收跌約2.3%和2.9%，創下3月以來最大單周跌幅，道瓊指數周跌1.1%。三大指數均結束連漲3周的升勢。

儘管近來消費者價格通膨有所放緩，但部分投資人擔心頑固的通膨可能迫使聯準會將利率維持在當前水準的時間比先前預期更長。

周五公布的非農就業報告顯示美國就業維持適度（moderate）增長，但通膨似乎仍然僵固。美國7月非農就業增加18.7萬人，低於市場預估的20萬人，但高於6月份下修後的18.5萬人。失業率從3.6%下降至3.5%。惟平均時薪—聯準會看重的通膨指標之一，月增0.4%、年增4.4%，超出市場預估的月增0.3%、年增4.2%。

Natixis Investment Managers首席投資組合策略師兼投資組合經理Jack Janasiewicz表示，在股市大漲之後，任何宏觀數據的突然變化都可能成為獲利了結的原因。他並表示，如果下周公布的CPI數據意外強勁，標普500指數可能下跌多達5%，但基於該指數今年以來的大漲，這樣下跌將是「合理的」。

根據Refinitiv Datastream的數據，標普500指數12個月預期本益比約為19.5倍，遠超出長期平均水準（約15.6倍）。

T.Rowe Price資本市場策略師Tim Murray表示，全球石油與食品價格持續上漲，而聯準會升息對此幾乎沒有抑制效果，未來幾個月這對通膨造成的影響可能增加。

下周公布的CPI通膨數據若超出預期，也可能進一步推升美國公債殖利率。惠譽調降美國3A信評和第三季美國公債供應將暴增，導致本周債息急升。非農就業報告公布後，美國10年期指標公債殖利率雖大幅回落，但仍處於去年11月以來的高檔、4%以上。

在美國政府擔保下，美國公債被視為是全世界最安全的投資之一，其債息上揚可能削弱股票的吸引力。而當利率上升時，公司的現金流價值也會降低。

Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，美國10年期公債殖利率升至4%以上，可能會阻礙已經偏高的股票估值進一步擴張。

美銀BofA Global Research和摩根大通在本周相繼修改對美國經濟衰退的預測。摩根大通周五出具研究報告指出，該銀行上修對美國的經濟成長預測，不再認為美國將在今年步入衰退，因為「經濟正以穩健的速度擴張」。小摩將美國本季GDP成長率預測從0.5%大幅調升至2.5%。

儘管如此，部分分析師認為近期內投資人可能不得不忍受一些震盪。Lerner表示，我們認為市場需要一些時間消化今年以來的大漲，並將進入波動期。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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