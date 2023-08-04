蘋果狂瀉4.8%拖累美股 標普、那指連四跌

美國最新公布的非農就業數據低於市場，並創2020年12月以來最低紀錄，經濟軟著陸的可能性持續加溫，亦增加了聯準會9月停止升息的可能性。另外，美國超級財報周接近尾聲，迄今為止，已有84%的標普500公司公布財報，其中80%的業績都超出了分析師的預期，但由於蘋果周四公布的財報不佳，週五開盤即臉綠，盤後股價暴跌超過4%；加上本周惠譽意外下調美國信債評級，美債海嘯風暴來襲，周五美股四大指數開高走低，盤末盡數收黑，標普500跟那斯達克指數更是連跌四日。

道瓊工業指數下跌150.27點，或0.43%，以35,065.62點作收；標準普爾500指數下滑23.86點，或0.53%，收4,478.03點；那斯達克指數下跌50.48點，或0.36%，收13,909.24點；費城半導體指數小跌8.87點，或0.24%，收3,699.20點。

數據方面，美國勞工統計局周五公布7月非農就業數據憂喜參半：新增的非農就業人數達18.7萬人，低於市場預期的20萬人，創2年半以來最低紀錄，並連續第二個月低於預期；失業率降至3.5％，略低於預期的3.6％，變化不大；工資繼續穩步成長，平均時薪增幅超出市場預期。

分析機構稱，非農就業數據顯示勞動力市場仍舊較為緊俏，失業率則穩定在數十年來的低點。經濟學家此前預測美國第四季將會出現經濟衰退，但他們越來越相信，聯準會所說的經濟軟著陸是可能會出現的情景；還有評論稱勞動力市場在降溫，有助於降低通膨，7月可能是最後一次升息。

富國銀行資深經濟學家Sam Bullard表示：「有跡象表明勞動力需求正在放緩，但不是斷崖式下跌。」

政經方面，美國的財政狀況持續成為焦點，美國財政部預計第三季公債發行額上調至1.007兆美元，增幅為36.4%，規模遠超過5月初財政部預估的7,330億美元，並創下歷年同期新高，凸顯了美國財政持續惡化的險境。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）1日以財政前景惡化及治理能力削弱為理由，摘除美國3A頂級信評下調到AA+，引發國際金融市場震盪。不過股神巴菲特無懼惠譽調降美債信評，暗示會照買美債，摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）2日接受CNBC專訪時也表示，「這沒什麼大不了」，因為是「市場在決定借貸成本，不是信評機構」。

個股方面，蘋果的財報顯示營收已連續第3個季度下降，更令人擔憂的是iPhone、iPad、Mac等3大主力商品銷售不如預期，該公司財報還指出，往後業績情況可能會更糟。蘋果股價重挫4.8%，市值一夕蒸發超過1,600億美元，跌落3兆美元關口，創十個月來最大單日跌幅。

亞馬遜公布第二季度的營利超出預期，並上調第三季度的財測，致使亞馬遜的股價大漲，飆漲8.3%，創九個月來最大漲幅。

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