制裁失效？俄羅斯躋身歐洲第1大經濟體

根據最新的世界經濟報告顯示，俄羅斯雖然受到一連串的西方制裁，但截至2022年底，俄羅斯在購買力平價（PPP）躋身為全球前5大經濟體，並成為歐洲最大經濟體。

據《俄羅斯今日》（Russian Today）4日報導，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF）最新公布的官方國家數據估算，俄羅斯的國內生產總值在去年年底以購買力平價計算為5.51兆美元（約新台幣174兆）。該數字比俄國官方估計的3.993兆美元（約新台幣126兆）還多了38%。

報告還顯示，以購買力平價衡量，俄羅斯經濟超過了德國，後者的為5兆美元（約新台幣158兆新台幣）。中國大陸以世界最大的經濟體排名第1，31兆美元（約新台幣980兆），其後分別是美國、印度和日本。前10名還包括印尼、巴西和土耳其。

國際貨幣基金組織和世界銀行最近都上調了對俄羅斯經濟的預測，稱儘管面臨制裁，GDP仍將繼續增長，支撐因強勁的貿易和工業生產，以及高於預期的能源收入。根據世界銀行的資料，預計俄羅斯的經濟增長將在2024年轉為正增長，但增幅將保持在1.2％的水平。

俄羅斯政府對經濟保持積極態度。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）預測，到2024年，俄羅斯經濟將能夠在增長方面超越發達國家。

文章來源：Russia becomes Europe’s biggest economy

（中時新聞網 張威翔）

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