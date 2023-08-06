通膨降溫 美國7月CPI有望維持在逾2年低點

美國勞工部8月10日公布7月消費者物價指數（CPI），有鑑於通膨最近幾個月已有逐漸降溫跡象，分析師預料，7月通膨應與前一月相當，維持在逾2年低點，隨著通膨壓力舒緩趨勢持續，有助於聯準會（Fed）邁向此輪升息周期終點。

美國6月CPI較去年同期上揚3％，反映消費者通膨連續12個月下降。根據TEForecast調查分析師看法，預測美國7月CPI年增2.8％，增幅仍位在2021年3月以來新低。

許多數據皆顯示美國通膨放緩。美國商務部7月底公布，6月個人消費支出（PCE）物價指數較去年同期增長3.0％，遠低前值的3.8％，同樣寫下2021年3月以來低點。此數據為Fed密切關注的通膨指標，也是利率決策的重要參考。

儘管Fed主席鮑爾在7月決策會議後表明不排除會繼續升息，但最近公布數據反映物價上漲意外緩和、消費者支出減弱，下月可能沒有升息的必要性。

FWDBONDS首席經濟學家魯普基日前表示：「通膨下降比預期更快，就業市場感受到的衝擊也比經濟學家一年前想像的還小，這意味決策官員很有可能在接下來9月的會議跳過一次升息。」

一年前美國PCE的通膨率還高達7％，如今銳減至3％，加上第二季資薪增長1.0％，創2年來最小增幅，也低於第一季的1.2％，增長趨於溫和凸顯勞工需求降溫，但仍高於疫情前的水準。

摩根士丹利首席美國經濟學家桑特納（Ellen Zentner）指出，「通膨與薪資增長放緩的走向，加上消費者支出一如預料地減弱，都支持我們認為7月升息是最後一次的預期。」