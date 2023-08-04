印度管制PC進口劍指中國？2台廠恐被掃到

莫迪「印」起來？ 2理由祭筆電、PC管制 3日起沒許可證別想進口 2台廠恐受影響

印度總理莫迪（Narendra Modi）上台後大力落實「印度製造」，盼能降低對進口的依賴，印度政府3日又頒佈新規；當局宣布，將筆電、平板、PC改為限制進口，廠商要有印度對外貿易總局（DGFT）的進口許可才能進口，且即刻生效，外界推測，可能會影響蘋果、戴爾、三星、宏碁、華碩等品牌廠；業界也擔憂，進口時程會因此延遲。

路透報導，DGFT於3日公告，筆電、平板、PC等消費性電子產品從自由進口改為限制進口，進口商需取得DGFT的許可證才能進口販售；雖並未說明原因，但外界推測，這是莫迪「印度製造」的一部分。

據統計，今年第二季印度電子產品進口197億美元，全球消費性電子銷售疲弱之際，逆勢年增6.25％；此外，市調公司Counterpoint推估，印度每年筆電、PC年消費額達80億美元，進口就佔2/3。

全球金融服務公司Emkay Global的經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）認為，印度政府意在取代某些大量進口產品。

此外，有人認為，這項新規其實劍指中國；由於印度政府懷疑中國進口商品存有安全疑慮，涉及資安與國安，因此頻頻出招卡關，加上2020年中印雙方因邊境爭議而關係惡化，對於中國投資和貿易，印度是限制頻出。目前印度限制進口的商品中，有一半是來自中國。

新規之下，品牌廠恐將淪為最大受害者，外界推測蘋果、戴爾、三星、惠普、聯想、LG，以及台灣的華碩、宏碁都可能受到影響；不過，針對報導，蘋果、戴爾和三星並未回應。

值得注意的是，據壹蘋新聞網報導，新規中仍有情況可以豁免；首先，旅客隨身攜帶行李為個人用途不受限制；其次，若是個人攜帶或網上購買，只進口一台，也無需申請特別許可，但得支付相對應關稅；若用作研發、測試、產品評比、維修和發展，每批貨櫃最多20台為限；最後，若上述電腦是資本貨物不可或缺的部分或是送修回國，均不用申請進口許可。

（旺得富理財網 李澍）

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