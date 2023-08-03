印度祭PC進口管制 蘋果、戴爾恐受衝擊

印度政府於3日宣布，即日起針對筆電、平板、個人電腦（PC）等電子產品實施進口管制，欲藉此促進本土製造業的發展，此舉恐會對蘋果（Apple）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、三星（Samsung）等企業造成影響。

根據印度現行法規，進口商得以自由進口筆電等電子產品，不過印度商業和工業部3日宣布新規，進口商必須事先向當局申請許可，方能進口筆電、平板和PC等產品，此外，小尺寸規格電腦與伺服器也在新規的管制範圍內，這項規範將會自即日起生效，不過不適用於目前已訂購的電子產品。

印度政府雖未在公告中明言採取此措施的原因，但印度總理莫迪（Narendra Modi）近年來高舉「印度製造」的旗幟，盼促進本土製造業發展，印度內閣更於今年5月批准了扶持印度本土電子製造業發展的生產相關激勵計畫（PLI）2.0總體方案，預算支出約1,700億盧比（約為新台幣650億元），補助產品包含筆記型電腦、平板電腦、一體成型（all-in-one）電腦、伺服器等。

路透社援引消息人士報導，除了目前祭出的新規外，為了保障印度自身安全，印度政府也計劃限制從中國進口電子產品，兩國自2020年爆發邊境衝突以來，關係便急速惡化。

印度政府的新規可能會影響到蘋果、惠普、戴爾等PC製造商在當地的銷售，根據2022年的數據，惠普在印度PC市場的占比約為30%，其次則是戴爾的19%，不過上述兩間企業在印度的產量有限，且大幅依賴進口零組件。外媒報導指出，在印度政府祭出新規後，印度最大本土電子專業代工廠迪克森（Dixon Technologies）有極大機會受惠。

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