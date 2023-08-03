10年期美債殖利率飆 美股收黑 高通挫8%

市場靜待企業財報與即將出爐的就業數據，值此之際，由於美國財政部早前宣布將加大發債力度，10年期美債殖利率持續攀升，華爾街股市3日低開，道瓊工業指數與標普500指數盤中雖一度翻紅，惟漲勢無法延續，四大指數終場仍收黑。

道瓊工業指數下跌66.63點，或0.19%，以35,215.89點作收；標準普爾500指數下滑11.50點，或0.25%，收4,501.89點；那斯達克指數下跌13.74點，或0.10%，收13,959.71點；費城半導體指數小跌3.52點，或0.09%，收3,708.08點。

數據方面，美國勞工部3日公布最新報告，上周首次申領失業救濟金人數增加6,000人至22.7萬人，略多於預期的22.5萬人；而截至7月22日為止，持續申領人數增長2.1萬人至170萬人，略低於預期的170.5萬人。另外，美國第二季非農業生產力急升3.7%，遠高於預期值2.2%，並創下2020年以來最大增幅，有助於抵消勞工成本上漲。

美國ISM也於3日公布數據顯示，7月份ISM服務業指數由6月的53.9降至52.7，遜於預期的53.1，7月的新訂單指數從前值55.5降至55.0，不過仍高50榮枯線上，顯示訂單依然穩固。而標普全球（S&P Global）機構同日公布的7月服務業採購經理人指數（PMI）終值報52.3，略低於市場預期的52.4，前值為54.4，創下2月以來的新低，在在凸顯服務業活動的擴張速度趨緩。

10年期美債殖利率周四維持升勢，美股早盤時段一度逼近4.20%，連兩日創下去年11月以來的新高，到債市尾盤時約為4.18%，日內升幅超過10個基點；30年期美債殖利率則在美股早盤時段升破4.32%，連續三日創去年11月以來新高，債市尾盤時約為4.29%，日內升幅約為10個基點。

政經方面，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周四指出，儘管近期通膨數據顯示物價壓力正在放緩，但美國的通膨率仍然過高，意味著聯準會仍有工作要做，不過他並未針對未來的政策前景發表看法，他補充表示，目前無法排除經濟衰退的可能性，但即便發生，預期衰推的幅度將會比過往更小。

地緣政治方面，前中國外交部長秦剛7月底遭免職後，美國政府於本周正式向中國外交部長王毅提出訪問華府的邀約，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日對此表示，目前尚未獲得中方回覆。

個股方面，高通於2日公布上季財報，由於智慧型手機需求減弱，上季獲利較去年同期銳減52%，本季財測亦差強人意，高通3日暴跌8.18%，收在每股118.70美元。

蘋果於3日美股盤後公布上季財報，營收較去年同期的下滑1.4%至818億美元，合乎分析師預期，但iPhone及iPad銷售均遠遜於去年同期，蘋果周四收盤下挫0.73%，收在每股191.17美元，財報出爐後，盤後股價走低逾2%。

龍頭科技股3日漲跌互見，亞馬遜揚升0.70美元，漲幅0.55%，收在128.91美元；Google上漲0.13美元，漲幅0.10%，收報128.77美元；Meta則下滑1.12美元，跌幅0.36%，收報313.19美元；微軟挫跌0.84美元，跌幅0.26%，收在326.66美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑0.72美元，跌幅0.75%，收在94.98美元；日月光ADR 下滑0.01美元，跌幅0.13%，收報7.62美元；聯電ADR挫跌0.04美元，跌幅0.55%，以7.17美元作收。

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