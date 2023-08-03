高通財報、財測失色 揮刀裁員

全球不景氣打擊智慧型手機需求，導致高通（Qualcomm）上季（6月25日止）獲利年減52％至37.3億美元，本季財測也不如預期。高通為了節約成本醞釀新一輪裁員，使公司股價在3日盤前下跌9％。美股3日開盤高通股價重挫1成。

高通稍早預期本季營收約在81億至89億美元之間，中間值低於華爾街預期的87億美元。本季EPS經調整後約在1.80至2.00美元之間，中間值也低於華爾街預期的1.91美元。

今年以來高通已透過各項節約措施省下5％成本，其中包括6月在聖地牙哥總部裁員415人。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）預告明年上半將實施更多節約措施。高通近日提交的政府文件透露將有新一輪裁員，但未說明裁員人數。截至去年9月為止，高通人力規模約5.1萬人。

高通財務長帕基瓦拉（Akash Palkhiwala）表示：「在我們看到市場基本面持續好轉的跡象之前，營運架構不會預期市況立即復甦。」

高通上季財報反映市場基本面仍處於低點，因為上季營收年減23％至84.5億美元，低於華爾街預期的85.1億美元。上季EPS經調整後達到1.87美元，略高於華爾街預期的1.81美元。

由於高通晶片大量應用在智慧型手機市場，因此今年以來手機需求降溫造成嚴重打擊。包括手機晶片、車用晶片及物聯網裝置晶片在內的QCT部門營收在上季年減24％至71.7億美元，其中手機晶片營收年減25％至52.6億美元。

研究機構IDC統計，今年第二季全球智慧型手機出貨量年減7.8％。高通也預期在大環境不景氣及中國經濟成長減速的情況下，今年全球智慧型手機出貨量跌幅將近10％。

除了手機晶片業績下滑之外，高通物聯網裝置晶片營收也在上季年減24％至14.8億美元，唯獨車用晶片營收年增13％至4.34億美元。

展望未來，高通看好AI產業爆炸性成長將帶動高通晶片業績。艾蒙表示高通晶片能讓手機直接執行AI運算，無須透過雲端伺服器，這將是高通搶攻生成式AI商機的優勢。

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