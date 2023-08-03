台積效應 日半導體職缺量翻倍 新人起薪曝

晶圓代工大廠台積電正在日本熊本菊陽町蓋晶圓廠，預計2024年量產，董事長劉德音日前更透露評估在熊本設第二座廠。最新數據顯示，台積電在九州建廠的效應巨大，日本半導體產業的相關職缺在四年內翻增了一倍。

產經新聞報導，根據東京人力資源服務公司Persol Career的招聘網站doda資料，若對比2019年1月的晶片業職缺發布數量，該職缺自2021年來不斷增加，今年6月為1.92，約增加兩倍。

若從地區來看，特別是九州和沖繩地區的相關職缺明顯增加，與2019年1月相比，今年2月的受歡迎程度來到2.81。

值得關注的是，台積電在熊本廠的薪資待遇優於當地水準，據當地媒體與「JapanTank」社群平台揭露的訊息，可以發現台積電熊本廠給予新鮮人的起薪為28萬日圓，換算新台幣超過6.4萬。時薪3千日圓則是其他企業的3倍，若全勤加上津貼，月薪可以來到61萬日圓（約新台幣14萬）。

台積電持續擴大在日本布局，另根據日刊工業新聞報導，台積電將在2024年4月繼續在熊本縣菊陽町興建第二座工廠，總投資額約1兆日圓，預計生產12奈米晶片、2026年底前投產。

（中時新聞網 邱怡萱）

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